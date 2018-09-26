Производители в августе снизили цены на бензин на 0,2%

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Цены производителей в РФ на автомобильный бензин в августе снизились по сравнению с июлем на 0,2%, цены на дизтопливо выросли — на 0,9%, сообщил Росстат.

Цены производителей на бензин марки Аи-81—Аи-92 в августе снизились на 2,8%, марки Аи-93—Аи-95 — выросли на 1,6%, Аи-96—Аи-98 — на 2%. Удешевление бензина отмечено в 8 субъектах РФ (от 2,7% в Иркутской области до 7,4% в Астраханской области). В 10 субъектах РФ бензин стал дороже (от 0,7% в Республике Коми до 8,5% в Ярославской области).

Также в августе в 58 субъектах РФ, кроме автономных округов, входящих в состав области, отмечалось снижение потребительских цен на автомобильный бензин. На 0,4% и более он подешевел в 30 субъектах РФ, из них заметнее всего в республиках Ингушетия и Тыва – на 2,7%. Рост цен на бензин наблюдался в 6 субъектах РФ, из них наиболее существенно в Магаданской области – на 3,1%.

В Москве бензин автомобильный за прошедший месяц подешевел на 0,2%, в Санкт-Петербурге цены на него в среднем не изменились. Потребительские цены на автомобильный бензин в августе 2018 в среднем по РФ превышали цены производителей в 1,9 раза, год назад – в 2 раза.

Также в августе цены производителей на нефть сырую стали ниже на 3,2% (с начала года – выросли на 25,1%), тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом увеличились на 0,8% (с начала года – на 5,4%).