Производители в августе снизили цены на бензин на 0,2%

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Цены производителей в РФ на автомобильный бензин в августе снизились по сравнению с июлем на 0,2%, цены на дизтопливо выросли — на 0,9%, сообщил Росстат.
Также в августе в 58 субъектах РФ, кроме автономных округов, входящих в состав области, отмечалось снижение потребительских цен на автомобильный бензин. На 0,4% и более он подешевел в 30 субъектах РФ, из них заметнее всего в республиках Ингушетия и Тыва – на 2,7%. Рост цен на бензин наблюдался в 6 субъектах РФ, из них наиболее существенно в Магаданской области – на 3,1%.
В Москве бензин автомобильный за прошедший месяц подешевел на 0,2%, в Санкт-Петербурге цены на него в среднем не изменились. Потребительские цены на автомобильный бензин в августе 2018 в среднем по РФ превышали цены производителей в 1,9 раза, год назад – в 2 раза.
Также в августе цены производителей на нефть сырую стали ниже на 3,2% (с начала года – выросли на 25,1%), тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом увеличились на 0,8% (с начала года – на 5,4%).