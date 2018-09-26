ФАС выступила против общего двухэтапного повышения тарифов ЖКХ в 2019 году

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 26 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступает против фронтального двухэтапного повышения тарифов ЖКХ в 2019 году, и считает, что индексация должна быть экономически обоснованной для каждой компании, заявил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев в кулуарах Недели конкуренции.

"Мы против того, чтобы фронтально повышать для всех компаний", — заявил Артемьев, комментируя решение правительства РФ утвердить поэтапную индексацию тарифов ЖКХ в 2019 году: с 1 января на 1,7%, с 1 июля — на 2,4%. О том, что такое решение принято, в среду сообщил министр экономического развития Максим Орешкин.

"Мы не против двухэтапного варианта, мы против фронтального повышения всем. Поэтому мы постараемся сделать все, что в наших силах, чтобы уже прошли дифференцированные подходы", — подчеркнул глава ФАС.

Артемьев напомнил, что у некоторых компаний могут быть и так завышенные тарифы, у кого-то, напротив — заниженные. "Вот мы, в том числе, и тем, у кого тариф в 20 раз больше эталона, мы тоже хотим им повысить тариф?" — удивляется глава антимонопольного ведомства.

"Мы согласны, что тем компаниям, у которых тариф ниже эталонных затрат, то есть экономически обоснован (он итак меньше), они страдать от повышения НДС не должны, и им надо повысить. А тем, которые очень далеко от повышенного, им повышать не надо". — заявил он. Артемьев признал, что дифференцированный подход требует, чтобы были утверждены эталонные, то есть экономически обоснованные тарифы. "Но ситуация в том, что эталоны по многим направлениям пока еще не утверждены", — признал Артемьев.

"Если у нас не получится, ну ладно, мы эти эталоны утвердим в следующем году. Опять же цифра 1,7 — небольшая. Нам очень важно было привлечь внимание общества к тому, что фронтальная индексация должна закончится навсегда. Есть "жирные коты", которым не надо ничего индексировать. Есть "голодные" компании, которым надо индексировать", — заявил он.