Глава ФАС назвал возможное условие получения лицензий на добычу нефти

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 26 сен — РИА Новости. Обязательство для компаний поставлять 17,5% нефти на переработку в РФ может быть условием лицензий на добычу, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев в кулуарах Недели конкуренции в России.

"Это может быть условием лицензионного соглашения: хочешь добывать — получаешь этот норматив",- ответил глава ФАС на вопрос, поддерживает ли он инициативу законодательного закрепления обязательных поставок 17,5% продукции на внутренний рынок.

В опубликованном во вторник интервью газете "Коммерсант" Артемьев сообщил, что ФАС будет требовать принятия законодательных инициатив о том, что нефтепродукты должны реализовываться на внутреннем рынке, если НПЗ немедленно не переориентируют часть своих поставок на рынок РФ.

По его словам, ФАС также считает правильной инициативу о законодательном закреплении поставок на внутренний рынок нефтяного сырья для российских НПЗ на уровне 17,5% от добычи. По его словам, "Роснефть" поставляет уже более 20%, остальные должны стремиться к этому. Артемьев пояснил, что эта мера необходима, чтобы устранить дискриминацию на рынке и обеспечить полную загрузку нефтеперерабатывающих производств с возможностью последующей поставки нужных объемов топлива.