На Рубцовском молзаводе запущена линия переработки молочной сыворотки

БАРНАУЛ, 26 сен — РИА Новости. Участок по переработке молочной сыворотки и современные очистные сооружения запущены на Рубцовском молочном заводе в Алтайском крае — первом полностью автоматизированном производстве твердого сыра в России, сообщает пресс-служба правительства края.

Новое высокотехнологичное оборудование позволит развивать глубокую переработку молока и получать молочную сыворотку, которую можно использовать для производства новых молочных и функциональных продуктов питания, а очистные сооружения снизят экологическую нагрузку предприятия на город.

Рубцовский молочный завод является филиалом компании "Вимм-Билль-Данн" (входит в ГК PepsiCo), ежедневно здесь производят около 70 тонн сыра.

Как сообщила на церемонии пуска врио начальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтический промышленности и биотехнологиям Татьяна Зеленина, инвестиции в очистные сооружения составили 262 миллиона рублей, в производство — 136 миллионов рублей,

"Развитие переработки сыворотки — это важное технологическое решение, которое поможет расширить безотходное производство на предприятии, увеличить жизненный цикл молочного сырья и позволит использовать полученные в результате переработки сыворотки продукты для производства новой продукции", — привели в пресс-службе слова президента "PepsiCo Россия" Нила Старрока, запустившего новую производственную линию.

Накануне Старрок встретился с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

"Правительство Алтайского края окажет поддержку по дальнейшему расширению производства на базе Рубцовского молочного комбината. Мы понимаем, что для реализации этих планов требуется увеличение объемов поставок качественного сырья. Поэтому мы организуем переговоры с руководством предприятий, которые занимаются производством молока. Необходимо рассмотреть различные варианты сотрудничества сельхозпредприятий Алтайского края с компанией "PepsiCo Россия", — процитировали в пресс-службе слова главы региона на встрече.

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