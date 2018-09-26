ЦБ увидел в группе "Кэшбери" финансовую пирамиду

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Банк России передал в Генеральную прокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом "Кэшбери"; регулятор видит в их деятельности явные признаки финансовой пирамиды, сообщил журналистам директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
"Банк России передал в Генеральную прокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом "Кэшбери". Мы видим в их деятельности явные признаки классической финансовой пирамиды", — сказал он.
Лях отметил, что компании группы "Кэшбери" строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензии Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет.
Получить комментарий группы "Кэшбери" РИА Новости пока не удалось.