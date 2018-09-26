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Экономика

Банк "Ак Барс" внедрит в Татарстане систему оплаты с помощью биометрии лица

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© Depositphotos / gregoryleeРоссийские рубли и доллары США в кошельке. Архивное фотоРоссийские рубли и доллары США в кошельке. Архивное фото
© Depositphotos / gregorylee

КАЗАНЬ, 26 сен — РИА Новости. Банк "Ак Барс" разработал систему бесконтактной оплаты покупок с помощью технологии распознавания лиц Face2Pay и планирует до конца года внедрить ее в офисах банка и нескольких школах Татарстана, что позволит отказаться от традиционных пропусков, а школьников защитит от краж банковских карт, сообщает кредитная организация.

Оплата банковской картой. Архивное фото
© Fotolia / leungchopan
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Продукт Face2Pay – система видеовалидации платежа "Плати лицом" – был представлен "Ак Барс" банком в среду на конференции глобальных финансовых технологий Finovate 2018. Разработчики инновационной лаборатории банка "Ак Барс Цифровые Технологии" построили технологию Face2Pay на основе уникальных алгоритмов регистрации и нейронной сети, обученной на большом количестве данных. Для создания профиля пользователя в системе нужна только камера смартфона и приложение банка. Характеристики лица записываются в виде вектора – числового кода, который хранится на банковском облаке. Такое решение делает невозможным утечку данных.

"Прототип проекта уже завершен, банк готовится к запуску пилотной версии – в ноябре его внедрят в пропускную систему одного из офисов банка, чтобы заменить пропуски сотрудников. До конца этого года технологию планируют внедрить в нескольких школах Татарстана, а затем – во всех школах, где действует "Карта школьника", — говорится в сообщении.

По информации банка, дальнейшее масштабирование Face2Pay возможно в любых образовательных учреждениях, на спортивных объектах и в точках продаж, связанных с пропускной системой, а также при совершении покупок в интернет-магазинах. Развитие и масштабирование технологии Face2Pay упростит клиентский путь в местах большого скопления людей: в аэропортах, на транспорте, различных мероприятиях и в учреждениях. Для совершения покупки или прохода через барьерную область не нужны ни смартфоны, ни карты и другие традиционные платежные инструменты. При приближении пользователя к зоне покупки или контроля система узнает его по лицу и спишет определенную лимитом сумму с баланса карты либо предоставит доступ к проходу на мероприятие.

Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф во время пресс-конференции по итогам заседания наблюдательного совета Сбербанка в Москве. 18 сентября 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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Отмечается, что похожие технологии внедряется в Amazon, British Airways и Alibaba Group Ant Financial. Идентификацию по лицу спортсменов, журналистов и официальных лиц планируют применить на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио в 2020 году. Главное отличие технологии, созданной в банке "Ак Барс", состоит, по информации разработчиков, в том, что Face2Pay уже интегрирована в платежную инфраструктуру банка, быстро запускается и легко масштабируется.

Акционерный коммерческий банк "Ак Барс" учрежден правительством Татарстана в 1993 году, входит в 20-ку крупнейших банков России, первый по величине банк Татарстана. В числе основных акционеров банка Государственный жилищный фонд при президенте Татарстана – 20,41% акций, Минземимущество Татарстана – 19,79%, госхолдинг ОАО "Связьинвестнефтехим" — 13,61%, ПАО "Татнефть" — 10,41%. Банк располагает всеми видами существующих в РФ банковских лицензий и оказывает более 100 видов услуг.

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