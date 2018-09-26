Роскомнадзор прокомментировал жалобу Forbes на снятие статьи о Магомедовых

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Роскомнадзор посоветовал сотрудникам Forbes, написавшим жалобу на снятие из печатного номера журнала статьи о братьях Магомедовых, обратиться в суд, поскольку вопросы регулирования гражданско-правовых отношений между редакцией СМИ и типографией не отнесены к компетенции ведомства, сообщили РИА новости в пресс-службе Роскомнадзора.

В июне, после того, как компания ACMG, издающая в России журнал Forbes, уволила Николая Ускова с должности главного редактора Forbes Russia, и.о. главреда стал Николай Мазурин. Но и он вскоре был уволен после того, как, по заявлению сотрудников журнала, отказался по требованию издателя убрать из августовского номера статью о братьях Магомедовых. Статья была опубликована только на сайте издания, а в печатную версию не попала.

Как сообщали "Ведомости", Мазурин попросил прокуратуру Москвы проверить, не нарушен ли в этой ситуации закон о СМИ. По данным некоторых изданий, прокуратура Москвы направила жалобу в Пресненскую межрайонную прокуратуру, которая, в свою очередь, перенаправила ее в Роскомнадзор. Данная жалоба была зарегистрирована ведомством 27 августа. Ответ заявителю обещали дать в установленные сроки.

"Ответ на обращение направлен заявителю. В ответе указывается, что в соответствии с действующим законодательством установление степени вины и характера противоправного деяния, о котором говорится в обращении, осуществляется судом. Вопросы регулирования гражданско-правовых отношений между редакцией средства массовой информации и типографией, осуществляющей печать СМИ, не отнесены к компетенции Роскомнадзора", — пояснили в пресс-службе ведомства.

Деловое издание Forbes Russia выпускается с 2004 года. Тираж составляет 100 000 экземпляров. В течение года Forbes публикует 13 крупнейших бизнес-рейтингов, самый известный из которых — "200 богатейших бизнесменов России". В октябре 2015 года издательский дом Axel Springer Russia, издающий Forbes, был приобретен издательской группой ACMG.

ACMG — международная медиагруппа, основанная в 2008 году. Входит в топ-10 крупнейших издательских домов России. В настоящий момент офисы ACMG расположены в Берлине, Милане, Москве и Париже. В России ACMG издает журналы Forbes, ForbesLife, ForbesWoman, Numéro, L'Officiel, L'Officiel Voyage, GEO, Golf Digest, SNC, PORT, OK!, GALA Биография, Interni и Objekt Russia. В Германии ACMG издает L'Officiel Hommes и L'Officiel.