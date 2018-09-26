МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Предметы российского народного промысла, такие, как оренбургские платки, гжель и хохлому, стали подделывать за рубежом, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Это касается продукции народно-художественного промысла — оренбургских платков, это хохлома, гжель, которые стали подделывать наши зарубежные коллеги", — сказал Мантуров журналистам по итогам заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

"Что касается масштабов в рамках страны, может быть, это не столь существенные цифры", — добавил он.

На заседании комиссии замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Андрей Кашеваров и заместитель мэра Москвы Александр Горбенко рассказали о мерах по защите прав интеллектуальной собственности по итогам проведения чемпионата мира по футболу-2018. "Слаженная, командная, качественная работа позволила определить, своевременно выявить и не позволить дурить, извините, народ теми подделками, которые пытались и внутри страны, и за рубежом поставлять с использованием бренда чемпионата мира", — отметил Мантуров.

В свою очередь статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов указал, что подделывание товаров народно-художественного промысла является важной проблемой, поскольку это влияет на работу российских производителей. "Опыт Москвы и Федеральной антимонопольной службы — очень хороший, я считаю, что его надо взять за основу и активно распространять в регионы", — сказал замминистра.