Росстандарт предлагает запретить продавать на АЗС "неавтомобильное" топливо

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Росстандарт предлагает запретить продавать виды топлива, которые не являются автомобильными, на автозаправочных станциях, которые не имеют необходимого оборудования, сообщил замглавы Росстандарта Алексей Кулешов.
По его словам, речь идет о случаях продажи на АЗС фракций дизельного топлива, керосино-газойлевых фракций, а также судового маловязкого топлива. "В этой связи предлагается принять нормативно-правовой акт, который прямо запрещает реализацию через автозаправочные станции видов топлива, которые не являются автомобильными видами топлива. То есть разрешить продавать только автомобильное дизельное топливо и автомобильный бензин", — добавил он.
Кулешов в ответ отметил, что колонки АЗС, которые соответствуют требованиям, предназначены исключительно для реализации автомобильных видов топлива. "Реализовывать через это оборудование иные виды топлива — могут быть как искажения чисто метрологические, так и ввод в заблуждение потребителей-автомобилистов. Не идет речь о полном запрете реализации тех или иных видов топлива, просто для этого должно быть специальное оборудование", — указал он.
"В этом случае существует риск реализации топлива, не соответствующего заявленным требованиям, в течение срока проведения такой проверки. В этой связи предлагается в законопроекте предусмотреть право органам госконтроля и надзора на приостановку реализации конкретных партий топлива до момента завершения лабораторных исследований. Такие исследования длятся около недели", — добавил Кулешов.