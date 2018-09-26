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Экономика

Росстандарт предлагает запретить продавать на АЗС "неавтомобильное" топливо

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© РИА Новости / Михаил МордасовПерейти в фотобанкАвтозаправочная станция, архивное фотоАвтозаправочная станция, архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Росстандарт предлагает запретить продавать виды топлива, которые не являются автомобильными, на автозаправочных станциях, которые не имеют необходимого оборудования, сообщил замглавы Росстандарта Алексей Кулешов.

Автозаправочная станция. Архивное фото
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"Существует проблема реализации на автозаправочных станциях "легальной" продукции, которая не соответствует требованиям технического регламента и, соответственно, по мнению организаций, не подпадает под действие технического регламента, и их можно свободно реализовывать", — сказал Кулешов на госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

По его словам, речь идет о случаях продажи на АЗС фракций дизельного топлива, керосино-газойлевых фракций, а также судового маловязкого топлива. "В этой связи предлагается принять нормативно-правовой акт, который прямо запрещает реализацию через автозаправочные станции видов топлива, которые не являются автомобильными видами топлива. То есть разрешить продавать только автомобильное дизельное топливо и автомобильный бензин", — добавил он.

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В свою очередь замминистра энергетики Павел Сорокин отметил, что на АЗС в ряде регионах заправляются не только автомобили, но и другие виды техники — газонокосилки, тракторы, бытовые генераторы. "Полный запрет на реализацию немоторных топлив может привести к дефициту этой продукции в отдельных регионах. Мы бы хотели это учесть при разработке запрета", — сказал Сорокин.

Кулешов в ответ отметил, что колонки АЗС, которые соответствуют требованиям, предназначены исключительно для реализации автомобильных видов топлива. "Реализовывать через это оборудование иные виды топлива — могут быть как искажения чисто метрологические, так и ввод в заблуждение потребителей-автомобилистов. Не идет речь о полном запрете реализации тех или иных видов топлива, просто для этого должно быть специальное оборудование", — указал он.

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Замглавы Росстандарта также рассказал, что ведомство начало внедрять новые методики оценки топлива, которые позволяют "в поле" определить риск соответствия или несоответствия топлива требованиям. "При условии, что топливо не соответствует заявленным требованиям, осуществляется отбор проб, и они направляются в лабораторию для проведения полноценных испытаний", — указал он.

"В этом случае существует риск реализации топлива, не соответствующего заявленным требованиям, в течение срока проведения такой проверки. В этой связи предлагается в законопроекте предусмотреть право органам госконтроля и надзора на приостановку реализации конкретных партий топлива до момента завершения лабораторных исследований. Такие исследования длятся около недели", — добавил Кулешов.

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