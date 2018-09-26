Продажа Versace пойдет на пользу модному дому, заявил Лисовец

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Стилист и дизайнер Влад Лисовец считает, что у команды Донателлы Версаче уже давно замылился глаз, поэтому покупка итальянского модного дома Versace американской компанией Michael Kors Holdings Ltd может пойти ему на пользу.

Ранее СМИ сообщили, что американская компания Michael Kors Holdings Ltd приобрела итальянский модный дом Versace за 1,83 миллиарда евро.

"Я не думаю, что это сильно что-то изменит, так как Michael Kors – это народный бренд, понятный для людей, собственно, как и Versace, который отличается склонностью к брендированию и логотипности, нежели интеллектуальному дизайну. Может, благодаря Michael Kors, которому легко удается завоевать народную любовь, Versace станет чище и современнее, так как ему этого не хватает уже лет пятнадцать", — сказал Лисовец РИА Новости.

По его словам, у команды Донателлы Версаче, как и у нее самой, уже давно замылился глаз, и модный дом так и остался в 90-х, но далеко не в тех, которые популярны сейчас.

"Может, эта покупка изменит все в лучшую сторону и пойдет модному дому на пользу", — заключил собеседник агентства.