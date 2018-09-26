Совфед попросит Генпрокуратуру дать оценку действиям авиакомпании "Победа"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Совет Федерации направит запрос в Генпрокуратуру, Минтранс и "Аэрофлот" с просьбой дать правовую оценку действиям авиакомпании "Победа", взимающей плату за ручную кладь. Такое решение было принято по инициативе сенатора Александра Башкина.

"Вместо прекращения незаконного взимания денег за бесплатную ручную кладь, "Победа" еще и увеличила размер поборов. Считаю такой подход к требованию закона и к судебным решениям недопустимым. В связи с этим предлагаю подготовить парламентский запрос в прокуратуру как надзорный орган, в Минтранс как регулятор в сфере перевозок и в Росимущество — основному владельцу авиакомпании "Аэрофлот" — единственного учредителя "Победы" с предложением дать правовую оценку деятельности авиакомпании "Победа" и правовой компетентности ее менеджмента", — заявил сенатор на заседании.

Его предложение было поддержано.

Башкин подчеркнул, что продолжение "противоправной" практики авиакомпанией "Победа" ведет к нарушению материальных прав граждан и ущербу для государства.

Он напомнил, что в 2017 году были приняты федеральные авиационные правила, гарантировавшие каждому авиапассажиру провоз бесплатной ручной клади определенных размеров.

"Перевозчики стали их добросовестно выполнять, но не все. Посыпались жалобы на авиакомпанию "Победа". На то, что компания лишила пассажиров права на бесплатную перевозку ручной клади как по размеру, так и по перечню предметов", — пояснил он.