КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 26 сен — РИА Новости. Правительство РФ одобрило упразднение закона о естественных монополиях, сообщил в ходе коллегии Федеральной антимонопольной службы глава ведомства Игорь Артемьев.

"Две недели назад правительство России одобрило уничтожение закона, упразднение закона о естественных монополиях и вместо этого одобрило наш законопроект, когда закон о естественных монополиях, но в очень современном модифицированном виде станет частью нашего обычного закона о конкуренции",- сказал он.

Артемьев отметил, что такой шаг позволит не считать естественными монополиями, например, порты и аэропорты.

"Тем самым мы посылаем на рынок мощнейший сигнал о том, что, во-первых, будет отменено определение "естественные монополии", например, аэропорты и порты уже не будут естественными монополиями у нас. А во-вторых, это будет увязано с общей системой антимонопольного законодательства без привилегий естественным монополиям. То есть мы заканчиваем историю с привилегиями естественных монополий навсегда. И думаю, что в этом году с этой задачей мы можем справиться",- объяснил Артемьев.

В конце марта замруководителя ФАС Сергей Пузыревский сообщал об этом предложении и объяснял, что, по мнению ФАС, упраздненный закон мешает переходу от естественно-монопольного состояния в состояние конкуренции.