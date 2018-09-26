Сбербанк будет вместе с НБУ искать решение по продаже украинской "дочки"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Сбербанк совместно с Нацбанком Украины будет пытаться найти цивилизованное решение по продаже украинской "дочки", сокращать бизнес банку невыгодно, сообщил журналистам первый зампред правления крупнейшего российского банка Лев Хасис.

"Для нас единственная разумная тактика по Украине — продолжать деятельность банка, продолжать обслуживание клиентов, продолжать выполнение всех регуляторных нормативов. И совместно с НБУ искать решение, каким образом мы можем продать наш банк приемлемому для НБУ покупателю… Мы будем снова пытаться найти вместе с ними решение, которое по международным обычаям хозяйственной деятельности выглядит цивилизованным. Мы надеемся, что такое решение будет найдено рано или поздно. Понимаем, что это очень не просто, но будем к этому стремиться", — сказал он, добавив, что диалог с НБУ у банка "очень хороший".

Хасис уточнил, что банку невыгодно сокращать бизнес на Украине. "На Украине очень сложная ситуация. Работать российским банкам там непросто. Тем не менее, мы работаем, выполняем все регуляторные нормативы. И будем пытаться найти какое-то решение. "Сушить" бизнес с последующей сдачей лицензии мы не хотим, потому что это крайне невыгодно. Кроме того, с учетом того санкционного режима, который в Украине введен в отношении российских банков, это абсолютно бесперспективная история. Потому что, даже если представить себе, что мы прекратили бы деятельность банка, заплатили бы по всем обязательствам перед клиентами, собрали бы все деньги с должников, мы не смогли бы забрать свои деньги, потому что санкции, введенные Украиной против России, предполагают запрет на движение денег с Украины в сторону российских банков", — пояснил Хасис.

Нацбанк Украины на прошлой неделе отказал белорусскому Паритетбанку в согласовании приобретения украинской "дочки" Сбербанка. Это была четвертая попытка Сбербанка продать свой бизнес на Украине.

В начале сентября Апелляционный суд Киева опубликовал решение об аресте акций Проминвестбанка ("дочки" ВЭБа), Сбербанка и "ВТБ Банка" по иску ряда предприятий бизнесмена Игоря Коломойского в рамках исполнения решения арбитражного суда Гааги о взыскании с РФ компенсации за имущество в Крыму.

В прошлый четверг в Сбербанке сообщили РИА Новости, что банк намерен в ближайшее время обжаловать это решение суда. При этом там отметили, что сам факт ареста акций не влияет на работу дочернего банка, связанную с обслуживанием клиентов, а его финансовое состояние остаётся стабильным.