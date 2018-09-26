Самолеты Аэрофлота: оказывается, они все разные

Чтобы представить себе масштабы парка самолетов Аэрофлота, мысленно выстроим все лайнеры в одну цепочку — получится колонна длинной более 10 километров! Теоретически лайнеры компании могли бы перевезти одновременно всех болельщиков знаменитого стадиона Фишт в Сочи во время Чемпионата мира по футболу. А это более 40 тысяч человек. Или все население такого города как, например, Переславль-Залесский.

В среднем в сутки рейсами авиакомпания Аэрофлот перелет совершает более 135 тысяч пассажиров. И, наверно, многие из них задаются вопросом, а как научиться различать разные типы самолетов.

Одним из самых молодых парков воздушных судов в мире обладает Аэрофлот среди компаний, у кого больше 100 самолетов в эксплуатации. Сегодня авиакомпания эксплуатирует 249 самолетов самых разных моделей, а их средний возраст — всего 4 года.

В ожидании рейса смотришь в окно Шереметьево на летное поле и думаешь, как отличить, где какой, Boeing ли это пошел на взлет или наш родной Superjet, какой модели Airbus подруливает к гибкому трапу.

На первый взгляд современные авиалайнеры "на одно лицо". Однако существует целый ряд отличительных признаков, в которых может разобраться не только профильный специалист, но и любой, кто интересуется авиацией или просто часто летает.

Новичку в теме современной гражданской авиации следует для начала научиться различать широкофюзеляжные самолеты от узкофюзеляжных, с диаметром в поперечной части до 4 метров. Это классификация по вместимости пассажиров. "Вычислить" гигантов не сложно: у них три или даже четыре двери в салон сбоку, а иногда и по два двигателя под крылом вместо одного. Останется сделать выбор между тремя мировыми производителями авиатехники. От российских производителей в коммерческой гражданской авиации самой популярной на рынке является модель узкофюзеляжного пассажирского лайнера Sukhoi SuperJet-100 (SSJ-100). Он же относится к категории ближнемагистральный, то есть летает на расстояния до 2,4 тысячи километров. Ему по плечу такие маршруты как, например, Москва — Краснодар, Москва — Омск, Москва — Прага или Москва — Будапешт.

© Фото : пресс-служба "Аэрофлота" Sukhoi SuperJet-100 © Фото : пресс-служба "Аэрофлота" Sukhoi SuperJet-100

По каким еще внешним особенностям можно отличить различные типы самолетов.

Например, Sukhoi SuperJet-100. Количество этих лайнеров в парке Аэрофлота достигло 50-ти. Их несложно узнать — он самый маленький и рассчитан на перевозку 97 пассажиров.

Размах крыла у SSJ-100 на 6 метров меньше, чем у среднемагистральных А320, на целых 8 метров меньше популярного Boeing 737.

Еще самый простой способ опознать SSJ-100 по форме иллюминатора пилотской кабины — верхняя линия окон представляет собой две дуги, делая вид окна "удивленным".

Свой пятидесятый Sukhoi SuperJet-100 авиакомпания Аэрофлот получила в сентябре этого года, а уже фактически через 2 года парк компании должен пополнить новый отечественный среднемагистральный узкофюзеляжный лайнер МС-21, который совершил на сегодняшний день несколько тестовых полетов. Аэрофлот снова взял на себя миссию поддержки российского авиастроения, компания будет "ставить на крыло" новый региональный самолет. 10 сентября был подписан беспрецедентный контракт на поставку еще сотни самолетов SSJ 100.

Самое большое представительство в парке Аэрофлота имеет семейство Airbus — 79 лайнеров А320, 39 — А321 с удлиненным фюзеляжем и большей вместимостью. В Аэрофлоте эта модель имеет 2 варианта компоновки — 183 пассажирских кресла, из которых 16 в классе обслуживания бизнес, или 170 кресел, 28 из них в бизнес-классе. А320 обычно имеет два люка с каждой стороны для аварийного выхода над крыльями самолета, самолет А321 имеет 4 двери на каждой стороне.

© Фото : пресс-служба "Аэрофлота" Airbus А320 © Фото : пресс-служба "Аэрофлота" Airbus А320

Активно эксплуатируются в авиакомпании среднемагистральные Airbus А320 — их 79 машин и Boeing В737 — 42 самолета в парке.

© Фото : пресс-служба "Аэрофлота" Boeing 737 © Фото : пресс-служба "Аэрофлота" Boeing 737

Воздушные суда Airbus А320 и Boeing 737 очень схожи по характеристикам — дальность полета, вместимость, взлетная масса. Отличия минимальны, так, например, у "американца" максимальная взлетная масса больше всего на 3,5 тонны, и он всего на 2 метра длиннее. Если вы будете внимательно наблюдать за взлетом этих лайнеров, то обнаружите, что у Boeing нет створок основных стоек шасси, главные шасси убираются в углубления в центроплане самолёта, а у европейского конкурента шасси закрывают специальные створки так, что низ фюзеляжа становится визуально гладким.

В ночном небе эти самолеты можно различить по стробам, это мигающие аэронавигационные огни. У Boeing световая вспышка одинарная и без паузы, огни Airbus мигают дважды с коротким интервалом.

Есть у этих среднемагистральных воздушных судов и особые приметы — Airbus расположен выше от земли по сравнению с Boeing. С этой отличительной чертой связано еще одно визуальное отличие — у "американцев" моторная гондола приплюснутая, а у "европейцев" — круглая. Но проще всего распознать модели самолетов по форме носовой части. Нос Boeing заостренный, а у Airbus округлый.

Для перелетов на дальние расстояния авиакомпания эксплуатирует 22 Airbus А330. Это очень большой самолет, что видно издалека. Он может без посадки преодолеть расстояние от Москвы до Лос-Анджелеса или от Москвы до Южно-Сахалинска и обратно. Самолеты Аэрофлота этой модели в разной компоновке могут перевозить от 229 до 302 пассажиров.

Boeing B777 — это просто гигант, который летает на дальние расстояния. Это самый крупный в мире двухмоторный самолет. Самый простой способ узнать его издалека — посчитать колеса шасси, их должно быть по 6 на каждом. На Boeing 777 установлен абсолютный рекорд дальности для пассажирских самолётов: 21 601 км. В парке компании "Аэрофлот" 17 этих воздушных гигантов.

© Фото : пресс-служба "Аэрофлота" Boeing B777 © Фото : пресс-служба "Аэрофлота" Boeing B777

У каждого самолета авиакомпании Аэрофлот есть еще своя отличительная черта — им присваивается не только бортовой номер, но и имя. Эта традиция берет свое начало с самолетов "Русский Витязь" Игоря Сикорского. В Аэрофлоте всем новым лайнерам дают имена выдающихся соотечественников, прославивших нашу страну в различных сферах деятельности — это и легендарные пилоты гражданской авиации, и ученые, писатели, художники, композиторы, исследователи и космонавты, полководцы и флотоводцы. Перед началом каждого рейса командир воздушного судна, приветствуя пассажиров Аэрофлота на борту, информирует их не только о фактических характеристиках полета (номер рейса, расстояние и время перелета), но и рассказывает, чьим именем назван самолет, выполняющий рейс.

© Фото : пресс-служба "Аэрофлота" Самолет A320 носит имя русского полководца Александра Суворова © Фото : пресс-служба "Аэрофлота" Самолет A320 носит имя русского полководца Александра Суворова

Современные самолеты — одни из самых сложных из существующих механизмов. Они состоят из миллионов деталей и десятка различных систем и установок, каждая из которых требует пристального внимания и бережного обращения.

Именно поэтому техническое обслуживание авиалайнеров представляет собой целый комплекс процедур, каждая из которых имеет жесткий регламент. Все самолеты перед выполнением рейса проходят предполетный осмотр, специалисты называют это transit check.

Каждые 3 суток специалисты авиакомпании по техническому обслуживанию осматривают самолеты — данная проверка называется 3-daily check, чаще всего проверка проводится ночью.

Каждые 7 — 10 дней проверяются все основные системы воздушного судна, масла и жидкости, состояние обшивки, шасси, вспомогательная силовая установка. Эта проверка обычно занимает около 5 часов и не требует специального помещения — ангара.

© Фото : пресс-служба "Аэрофлота" Мойка самолета © Фото : пресс-служба "Аэрофлота" Мойка самолета

На этом плановые проверки не заканчиваются — в зависимости от количества часов налета, циклов (число взлетов и посадок) и общего срока эксплуатации проверки делятся на A-check, B-check, C-check и D-check. Эти виды технического обслуживания уже выполняются в специальном ангаре с профессиональным техническим оборудованием.

А-проверка занимает до 50 часов и проводится после 500-800 часов налета, В-проверка выполняется каждые полгода. Раз в 2 года все системы и компоненты воздушного судна исследуются специалистами в рамках С-проверки, процедура может занять до 2 недель. Самое крупное техническое обслуживание авиалайнера называется D-проверка — раз в 5-7 лет самолет загоняют в специальный ангар, где техники могут работать около 2 месяцев. Во время этой проверки разбирается все вплоть до обшивки, большая часть деталей меняется на новые, происходит переоборудование систем, салона, покраска самолета.

© Фото : пресс-служба "Аэрофлота" Обслуживание авиалайнера © Фото : пресс-служба "Аэрофлота" Обслуживание авиалайнера

Благодаря тщательному и бережному подходу авиационная техника обладает большим ресурсом прочности. В компании Аэрофлот пристальное внимание уделяется качеству технического обслуживания самолетов. С расширением парка самолетов была создана дочерняя компания А-техникс, которая осуществляет техническое обслуживание и инженерную поддержку авиалайнеров.

Комплексный подход к развитию самолетного парка компании — от качественного обслуживания до постоянного обновления флота дает свои плоды. В рейтингах пунктуальности и безопасности среди авиакомпаний, Аэрофлот занимает лидирующие позиции не только в России, но и входит в топ-20 лучших мировых перевозчиков в глобальной элите авиаотрасли.