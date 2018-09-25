Бюджеты муниципалитетов Кубани получат дополнительный миллиард рублей

КРАСНОДАР, 25 сен — РИА Новости. Бюджеты муниципалитетов Краснодарского края в 2019 году получат дополнительный доход в размере более 1 миллиарда рублей, соответствующие изменения приняли депутаты региона во вторник, сообщает пресс-служба Законодательного собрания края (ЗСК).

Изменения коснулись краевого закона "О бюджетном процессе в Краснодарском крае". "Благодаря принятию изменений бюджеты муниципальных районов и городских округов в 2019 году смогут получить дополнительный доход более 1 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что прирост дохода произойдет за счет увеличения норматива отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 5% (с 15% до 20%).

"Изменение нормативов даст заметную добавку местным бюджетам, но надо думать, как ей разумно воспользоваться. Под словом "воспользоваться" я имею в виду не только аккуратное и обоснованное расходование бюджетных средств. Нашим коллегам в муниципалитетах надо также думать о том, как увеличивать налогооблагаемую базу. То есть как стимулировать у себя развитие малого бизнеса, который является основным плательщиком "упрощенки", – приводятся в сообщении слова председателя ЗСК Юрия Бурлачко.

Отмечается также, что документ предусматривает увеличение норматива отчисления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в бюджеты городских и сельских поселений с 3 до 4 процентов.

Принимаемые изменения помогут пополнить бюджеты таких уровней в 2019 году на сумму более чем 330 миллионов рублей, пояснили в ведомстве.

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