Нефть дорожает на фоне заявлений Трампа о новых санкциях против Ирана

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Мировые цены на нефть во вторник вечером продолжают расти на заявлениях президента США Дональда Трампа, который пообещал ввести новые санкции против Ирана, свидетельствуют данные торгов.
Трамп, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН, заявил, что США продолжат вводить санкции против Ирана и после анонсированного ранее пакета мер, который вступит в силу 5 ноября. По его словам, "кампания экономического давления" на Иран, который Вашингтон считает "спонсором терроризма", будет продолжена.
"Белый дом демонстрирует беспокойство по поводу текущего уровня цен (на нефть — ред.) Но по иронии судьбы именно намерение США ввести эмбарго на иранскую нефть повышает котировки", — говорится в обзоре аналитика Julius Baer Норберта Рюкера.
Вместе с тем трейдеры ждут статистики по запасам нефти в США от минэнерго страны, которая выйдет в среду. Аналитики прогнозируют, что за прошлую неделю запасы выросли на 0,625 миллиона баррелей, или 0,16%, до 394,725 миллиона баррелей. До этого запасы нефти в США сокращались пять недель подряд.