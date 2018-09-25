Нефть дорожает на фоне заявлений Трампа о новых санкциях против Ирана

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Мировые цены на нефть во вторник вечером продолжают расти на заявлениях президента США Дональда Трампа, который пообещал ввести новые санкции против Ирана, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.38 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,99% — до 81,33 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,21%, до 72,25 доллара за баррель.

Трамп, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН, заявил, что США продолжат вводить санкции против Ирана и после анонсированного ранее пакета мер, который вступит в силу 5 ноября. По его словам, "кампания экономического давления" на Иран, который Вашингтон считает "спонсором терроризма", будет продолжена.

"Белый дом демонстрирует беспокойство по поводу текущего уровня цен (на нефть — ред.) Но по иронии судьбы именно намерение США ввести эмбарго на иранскую нефть повышает котировки", — говорится в обзоре аналитика Julius Baer Норберта Рюкера.

Президент США 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Санкции против энергетического сектора вступят в силу в начале ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля.

Вместе с тем трейдеры ждут статистики по запасам нефти в США от минэнерго страны, которая выйдет в среду. Аналитики прогнозируют, что за прошлую неделю запасы выросли на 0,625 миллиона баррелей, или 0,16%, до 394,725 миллиона баррелей. До этого запасы нефти в США сокращались пять недель подряд.