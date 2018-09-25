Представленность женщин в управлении бизнесом растет, заявил эксперт

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Число "бизнес-вумен" в России и их доля в управленческом классе растет, однако карьерный рост женщин происходит в ущерб личной жизни, заявил исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев в ходе пресс-конференции, посвященной релизу XIX рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров".

По его словам, портрет российского менеджера за последние пару десятков лет особо не изменился: это по-прежнему человек в возрасте около 40 лет с одним или двумя высшими образованиями. "Но то, что произошло в последние несколько лет, это новая тенденция, которую мы сейчас уже можем зафиксировать, что растет количество женщин, занимающих управленческие функции в компаниях. И на 2018 год мы видим, что практически число женщин и мужчин уже сравнялось — 52% мужчины, 48% женщины", — рассказал он.

При этом карьерные достижения "достаются женщинам сложнее с точки зрения достижения баланса между семьей и работой", указал он. Так, 9 из 10 мужчин женаты, и лишь только две из трех женщин замужем. "То есть, мы видим, что женщин незамужних гораздо больше, чем мужчин", — пояснил он. Помимо этого, согласно исследованию, порядка 25% женщин, занимающих высокие позиции, не имеют детей.

"Количество женщин, бизнес-леди, бизнес-менеджеров сравнялось с количеством мужчин. Наверное, на этом сказалось в том числе то, что у нас непростая ситуация в государстве и нам нужна стабильность, а женщины всегда олицетворяют стабильность", — в свою очередь, отметил президент-основатель Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.

Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" публикуется ежегодно в течение 19 лет и является инструментом оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего эшелона. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях по мнению самих представителей профессионального сообщества.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером, а АЭИ "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" – стратегическим партнером рейтинга.