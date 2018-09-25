В ЦБ рассказали, почему укрепился рубль

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Укреплению рубля способствовал комплекс факторов, в том числе действия ЦБ и динамика мировых цен на нефть, заявила журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

"Во-первых, мы видим на всех рынках emerging market укрепление и в целом удешевление доллара — это первый фактор. Во-вторых, я думаю, наше решение способствовало снижению волатильности. В-третьих, какое-то влияние оказала цена на нефть. Безусловно, это нельзя все полностью списать на цену нефти", — сказала Юдаева. Рубль с 10 сентября вырос уже на 7,5% к доллару и на 6,2% к евро, которые во вторник обновили минимумы с 8 и 21 августа соответственно — 65,64 рубля и 77,14 рубля.

Банк России принял решение с 24 августа и до конца сентября не покупать валюту для Минфина, объяснив это необходимостью повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность финансовых рынков. С 14 сентября ЦБ принял решение не покупать валюту для Минфина до конца 2018 года. Это оказало ощутимую поддержку нацвалюте, которая в начале сентября обновляла минимумы за 2,5 года — доллар поднимался до 69,4 рубля, евро — до 80,85 рубля.

Кроме того, Банк России на заседании 14 сентября принял решение повысить ключевую ставку с 7,25% до 7,5%.

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