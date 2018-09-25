В ЦБ рассказали, почему укрепился рубль

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Укреплению рубля способствовал комплекс факторов, в том числе действия ЦБ и динамика мировых цен на нефть, заявила журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева.
Банк России принял решение с 24 августа и до конца сентября не покупать валюту для Минфина, объяснив это необходимостью повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность финансовых рынков. С 14 сентября ЦБ принял решение не покупать валюту для Минфина до конца 2018 года. Это оказало ощутимую поддержку нацвалюте, которая в начале сентября обновляла минимумы за 2,5 года — доллар поднимался до 69,4 рубля, евро — до 80,85 рубля.
Кроме того, Банк России на заседании 14 сентября принял решение повысить ключевую ставку с 7,25% до 7,5%.
О том, как формируется курс рубля, читайте в справке Ria.ru >>