Американские инвесторы начали играть против рубля

Монеты номиналом один рубль на банкноте один доллар США

Монеты номиналом один рубль на банкноте один доллар США

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Американские спекулятивные инвесторы начали играть на понижение рубля. Об этом свидетельствует недельный отчет Комиссии по фьючерсной торговле США (CFTC).

За отчетную неделю на Чикагской бирже инвесторы нарастили количество коротких позиций по рублевым фьючерсам (на ослабление валюты) с 5303 до 8639. Объем длинных позиций (на укрепление) сократился с 8197 до 4809.

Разность между длинными и короткими позициями стала отрицательной впервые с августа 2017 года.

Данные CFTC приводятся с задержкой в несколько дней. В данном случае статистика отражает ситуацию на бирже на 18 сентября.