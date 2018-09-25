Минниханов рассказал о сотрудничестве Татарстана с компанией "Лукойл"

КАЗАНЬ, 25 сен — РИА Новости. Товарооборот предприятий Татарстана с "Лукойлом" достиг 50 миллиардов рублей, сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с президентом компании Вагитом Алекперовым.

Минниханов и Алекперов обсудили вопросы взаимодействия и подписали протокол к соглашению о сотрудничестве между республикой и нефтедобывающей компанией, действующему с 2010 года.

"Исторически между республикой и компанией "Лукойл" сложились самые тесные взаимоотношения. Компания "Лукойл" — наш стратегический партнёр, наши взаимные поставки, товарооборот растёт и достиг 50 миллиардов рублей. Это серьезная цифра", — сказал Минниханов.

Ранее он отмечал, что Татарстан за последние 4 года нарастил поставки продукции компании "Лукойл" в пять раз, по итогам 2017 года только объём поставок предприятий республики компании превысил 33 миллиарда рублей.

По словам президента республики, в Татарстане работает дочерняя компания "Лукойла" — АО "РИТЭК", которая уже на протяжении 5 лет добывает ежегодно свыше 1 миллиона тонн нефти и является крупнейшей среди малых нефтяных компаний Татарстана. Минниханов отметил, что компания является инновационной, нацелена на новые подходы и активно делится своими наработками.

Президент "Лукойла" напомнил, что компания работает на территории Татарстана с 1995 года, за это время добыто 15 миллионов тонн нефти. По словам Алекперова, использование новых уникальных технологий позволяет компании на старых месторождениях удерживать объёмы добычи. Он также добавил, что ежегодно инвестиции "Лукойла" в республику превышают 3 миллиарда рублей, и компания намерена и дальше сотрудничать с республикой как в вопросах геологоразведки и разработки месторождений, так и в активной работе с машиностроительным комплексом.

Алекперов отметил, что в Татарстане всегда чувствуется конструктивный подход к решению всех вопросов, которые возникают. По его словам, здесь создан инвестиционный климат, который позволяет инвесторам чувствовать себя в республике комфортно.

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