Доля рубля в расчетах некоторых стран ЕАЭС с Россией превышает 70%

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Доля рубля в двухсторонних расчетах отдельных стран ЕАЭС с Россией превышает 70%, ЦБ РФ стремится создать условия для повышения этой доли в трехсторонних и более сложных расчетах, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

"На пространстве Евразийского союза роль рубля в принципе растет. Доля рубля в расчетах с отдельными странами превышает 70%, особенно в двусторонних расчетах с Россией. Стремимся к тому, чтобы доля росла не только в двусторонних расчетах, но и в трехсторонних и более сложных", — сказала Юдаева.

По ее словам, регулятор активно работает с Минфином по упрощению процедур открытия рублевых корсчетов. Для иностранных банков будет стимул использовать рубль в расчетах, отметила Юдаева.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и действует с 1 января 2015 года. Членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Киргизия.