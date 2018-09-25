В России в 2026 году пройдет третья сельскохозяйственная перепись

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Третья всероссийская сельскохозяйственная перепись состоится в 2026 году, а в 2021 году будет проведена микроперепись, сообщил замруководителя Росстата Константин Лайкам на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Вторая всероссийская сельскохозяйственная перепись прошла в 2016 году, предыдущая состоялась в 2006 году. "(Следующая — ред.) Всероссийская перепись будет в 2026 году", — сказал Лайкам. Согласно федеральному закону, сельскохозяйственная перепись в РФ проводится не реже, чем один раз в десять лет.

Однако между сельхозпереписями, но не позднее, чем через пять лет после очередной переписи, проводится выборочное федеральное статистическое наблюдение в отношении отдельных объектов на основе выборки не менее 30% объектов сельхозпереписи — так называемая сельскохозяйственная микроперепись.

"Мы сейчас готовим такую микроперепись, она будет проведена в 2021 году. Действительно, 10-летний перерыв — огромный для нашего динамично меняющегося сельского хозяйства", — указал замглавы Росстата.