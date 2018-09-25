В Тульской области начинают выращивать шампиньоны

ТУЛА, 25 сен — РИА Новости. Первая очередь предприятия по выращиванию шампиньонов мощностью 25 тысяч тонн в год открылась во вторник на территории особой экономической зоны "Узловая" в Тульской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.

В церемонии открытия приняли участие первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

"Это большой вклад в продовольственное импортозамещение и в развитие экономики региона в целом", — цитируют в правительстве Алексея Дюмина.

Завод на первом этапе будет поставлять на рынок десять тысяч тонн грибов в год. Полностью проект будет реализован к 2020 году. К этому моменту предприятие сможет закрыть треть потребностей российского "грибного" рынка. Объем производства планируется увеличить до 25 тысяч тонн в год. Строительство тепличного комплекса по выращиванию грибов предполагает вложение в общей сложности более девяти миллиардов рублей. По итогам реализации проекта будут созданы более 900 рабочих мест, пояснили в пресс-службе.

Особая экономическая зона "Узловая" была создана в 2016 году. Ее общая площадь составляет 471,5 гектара. В настоящее время в ОЭЗ реализуют свои инвестпроекты девять резидентов, в том числе компания "АгроГриб". При размещении производств на территории ОЭЗ "Узловая" резидентам представляется широкий перечня налоговых льгот, таких как пониженные ставки по налогу на прибыль, налогу на имущество, транспортному налогу. Действует процедура свободной таможенной зоны.

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