Медведев отметил зависимость России от импорта в сфере радиоэлектроники

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Россия по-прежнему критически зависит от импорта в сфере радиоэлектроники, зарубежные конкуренты пытаются усилить этот разрыв в технологиях не только экономическими методами, но и с помощью санкций, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании, посвященном импортозамещению в сфере радиоэлектроники.

Он отметил, что отечественная радиоэлектронная промышленность долгое время ориентировалась исключительно на нужды обороны и безопасности, "и по этим направлениям мы во многом уверенно конкурируем с зарубежной техникой", однако в гражданском секторе ситуация принципиально иная.

"Достаточно долгое время мы обходились при помощи закупки соответствующих определенных техники и компонентов за границей, отечественных продуктов мало", — сказал премьер, подчеркнув, что в 2017 году доля российских компаний на рынке радиоэлектроники составляла около 22%.

"Причем, и это, наверное, самая уязвимая позиция, некоторые технологии и, соответственно, изделия, у нас вообще не производятся. Мы по-прежнему, это нужно признать прямо, критически зависим от импорта", — констатировал Медведев.

По его словам, зарубежные конкуренты "делают все, чтобы этот разрыв только нарастал, причем делают это не только экономическими методами, что естественно в конкурентном мире, но и, к сожалению, политическими методами — через санкции, и это делает наш рынок весьма уязвимым".

При этом председатель правительства выразил уверенность, что российские производители способны бороться за увеличение своей доли на российском рынке радиоэлектронного оборудования. "Здесь могут и должны, конечно, быть востребованы технологические заделы оборонки, ну и гражданские наработки — тем более что в современном мире одно обогащает другое. Раньше у нас был прямой трансфер оборонных технологий в гражданские, сейчас иногда гражданские технологии приходят в оборонку", — сказал Медведев, подчеркнув, что этот процесс "нужно всячески поощрять".

Глава кабмина отметил, что состояние дел в российской радиоэлектронной промышленности постоянно находится в поле внимания властей. По его словам, радиоэлектронные устройства лежат в основе современного цифрового мира, "и способность национальной экономики такие технологии производить, создавать и воспроизводить во многом определяет перспективы цифровизации экономики в целом, ее глобальную конкурентоспособность".

Медведев обратил внимание, что рынок радиоэлектроники в РФ стабильно растет. "По прогнозам экспертов в ближайшие десятилетия, году к 2030, его объем увеличится где-то в 2,5 раза — превысит 8 триллионов рублей. Увеличивается и производство (радиоэлектронного оборудования): его рост в России в первом полугодии (текущего года) составил 21% (к аналогичному периоду 2017 года)", — сказал премьер.