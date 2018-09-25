Модный дом Michael Kors купит Versace

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Американский модный дом Michael Kors договорился о покупке итальянского конкурента Gianni Versace S.p.A за 1,83 миллиарда евро (2,12 миллиарда долларов), говорится в сообщении американской компании.

Таким образом, компания подтвердила сообщения о сделке, появившиеся в СМИ в понедельник.

После завершения сделки, которое ожидается в четвертом квартале текущего финансового года (январь-март 2019 года), Michael Kors сменит название на Capri Holdings Limited. Покупка будет профинансирована за счет имеющихся свободных денежных средств и кредитов. Michael Kors считает, что сделка даст компании возможность увеличить выручку до 8 миллиардов долларов в долгосрочной перспективе.

Кроме того, по мнению американской компании, покупка итальянского модного дома способствует расширению географической диверсификации бизнеса и увеличению присутствия в Европе и Азии. Michael Kors планирует нарастить количество розничных магазинов по всему миру с 200 до 300 штук. "С использованием всех ресурсов нашей группы мы считаем, что выручка Versace превысит 2 миллиарда долларов", — приводятся в сообщении слова председателя совета директоров и главного исполнительного директора Michael Kors Джона Идола (John D. Idol).

Gianni Versace S.p.A. — итальянская компания, основанная в 1978 году модельером Джанни Версаче. Занимается производством модной одежды, парфюмерии, часов, товаров для дома, аксессуаров и других предметов роскоши. После смерти Джанни в 1997 году управление концерном перешло к его младшей сестре Донателле.

Michael Kors — американский модный дом, разрабатывающий одежду, обувь, купальники, аксессуары и парфюмерию под своим брендом. Компания основана в 2002 году. Акции торгуются на фондовой бирже Nasdaq.