Глава Крыма предложил ДНР новый формат экономического сотрудничества

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил Донецкой народной республике новый формат экономического сотрудничества, задействовав промышленный потенциал ДНР и транзитные мощности крымского региона.

Аксенов во вторник провел встречу с заместителем председателя совета министров ДНР Владимиром Антоновым и и.о. министра строительства и ЖКХ ДНР Сергеем Наумцом. При этом глава Крыма назвал эту встречу важной.

"Со своей стороны мы хотим предложить новый формат работы, при котором будет задействован промышленный потенциал ДНР и транзитные мощности республики Крым. Соответствующее предложение прорабатывается, и Виталий Германович Нахлупин как мой заместитель готов сформировать позицию по товарным группам, в которых Крым особенно нуждается. При этом мы готовы обсудить вопрос обратных поставок плодоовощной продукции, продукции сельского хозяйства и т.д.", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что Крым готов к новому витку взаимоотношений и конструктивному сотрудничеству.

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