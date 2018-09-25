Единый противопожарный стандарт для стран ЕАЭС начнут вводить с 2019 года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен — РИА Новости. Единый для стран Евразийского экономического союза технический регламент "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" начнут вводить с июня 2019 года, сообщил начальник Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны МЧС РФ Денис Гордиенко.
"Утверждение включения в перечень ряда стандартов ожидается до вступления в силу технического регламента. Принятие перечней стандартов Евразийской экономической комиссией должно быть обеспечено до 1 июня 2019 года", — пояснил Гордиенко.
Он добавил, что единый регламент позволит унифицировать требования, в частности, к огнетушителям, средствам огнезащиты, пожарной технике, техническим средствам противодымной защиты, экипировке пожарных на территории стран ЕАЭС.
В июне 2017 года сообщалось, что МЧС России приступило к разработке почти 100 межгосударственных стандартов, обеспечивающих выполнение нового технического регламента Евразийского экономического союза. Он будет введён в действие с 1 января 2020 года. С середины 2019 года, как объяснил Гордиенко, как раз начнётся переходный период.
Участников мероприятия приветствовали первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян, первый заместитель главы МЧС Республики Беларусь Александр Худолеев, Председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Владимир Беккер.