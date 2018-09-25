НКО-иноагентам запретили участвовать в антикоррупционной экспертизе

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, по которому НКО-иноагентам, международным и иностранным организациям, а также гражданам с непогашенной судимостью запрещается участвовать в антикоррупционной экспертизе.

Новая норма запрещает участие в проведении независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов): граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость; граждан, сведения о применении к которым взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения включены в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

Запрет также распространяется на граждан, осуществляющих деятельность в органах государственной власти и местного самоуправления, государственных органах и госкорпорациях, осуществляющих антикоррупционную экспертизу, международные и иностранные организации, некоммерческие организации, выполняющие функции иностранных агентов.