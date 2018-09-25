Ростовская область предложит испанским компаниям площадки для проектов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен — РИА Новости. Ростовская область предложит испанским компаниям ряд инвестиционных площадок для реализации возможных совместных проектов, сообщил журналистам министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко.

Во вторник в регионе открылся испано-российский форум агроиндустрии в области новейших агропромышленных технологий. После презентации испанских компаний делегация посетит ряд предприятий Ростовской области.

"Помимо действующих предприятий компаниям будут показаны потенциальные инвестплощадки моногородов, ТОСЭРов (территории опережающего социально-экономического развития), вся ростовская агломерация", — сказал Папушенко.

Он отметил, что регион заинтересован в реализации совместных с испанцами проектов, например, по переработке пленки, удобрениям, производству теплиц.

Как добавила советник по экономике и торговле посольства Испании в России Алисия Варела, ростовский регион — один из приоритетных для сотрудничества. Это определяется благосостоянием территории, наличием полезных ресурсов. "Также правительство области проделало большую работу в создании инфраструктурных объектов", — сказала она журналистам.

Законодательная база региона предусматривает ряд преференций и форм поддержки для инвесторов, предприятий малого и среднего бизнеса. Введен ряд налоговых льгот, действуют программы субсидирования процентов по кредитам. Налог на имущество составляет 0%, выделяются субсидии на создание инженерной инфраструктуры. По распоряжению губернатора области Василия Голубева, сформирован перечень приоритетных проектов, сопровождаемых в особом порядке.

По итогам первого полугодия 2018 года внешнеторговый оборот Ростовской области и королевства Испания составил 52,4 миллиона долларов, что больше аналогичного периода пошлого года на 35%. Экспорт товаров в Испанию за отчетный период увеличился в пять раз — до 23,7 миллиона долларов, импорт составил 28,7 миллиона долларов.

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