ЦБ проглядел сложности крупных банков, считают в Fitch

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. "Расчистка" банковского сектора, проводимая Банком России, принесла как плюсы, так и минусы, она устранила проблему дополнительного, нелегального оттока капитала, но при этом проходила не с того конца, заявил РИА Новости старший директор аналитической группы по финансовым организациям и ведущий аналитик по российскому банковскому сектору в международном рейтинговом агентстве Fitch Александр Данилов.

"Что касается "расчистки" сектора — есть много позитивных моментов, есть то, за что ЦБ можно покритиковать. Позитивный момент — что расчистка позволила убрать в значительной степени из сектора те банки, которые занимались всякой противоправной деятельностью, в частности, отмыванием денег, выводом нелегальным денег за рубеж. Таким образом, ЦБ решил одну из главных проблем не то чтобы для банковского сектора, а для страны в целом — нелегального оттока капитала из страны", — сообщил он.

По словам Данилова, с 2005 по 2012-2013 годы из России уходило примерно 25-30 миллиардов долларов ежегодно. "Это так называемые сомнительные операции банковского сектора. С того момента, как ЦБ занялся чисткой, эта цифра начала снижаться, и сейчас это меньше миллиарда долларов. Таким образом, эти доллары из страны не уходят, а остаются, и это повышают нашу устойчивость в целом финансовую, особенно на фоне внешних шоков. То есть, это огромное достижение", — считает эксперт.

"Что касается критики — решен этот вопрос был не без издержек, как мы знаем, и издержки эти большие. В частности, проблема в том, что когда ЦБ начал "чистку", они (представители регулятора — ред.) пошли снизу вверх, то есть, с мелких банков стали подниматься выше. И пока они это делали, они проглядели проблемы, которые копились у крупных игроков — "Открытие", Бинбанк, Промсвязьбанк, — которые терпели крушение в этом году, и ЦБ был вынужден их спасать", — полагает Данилов.

"Если бы они начали сверху вниз, возможно, проблемы удалось бы избежать. За это можно покритиковать. С другой стороны, проблема не носит какого-то фундаментального характера, она управляемая, ЦБ ее сам решает", — добавил он.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в мае заявила, что Банк России завершил основную часть работы по очищению банковского сектора РФ, полностью она будет закончена в течение двух-трех лет. С момента прихода Набиуллиной на должность главы ЦБ в середине 2013 года регулятор начал активную "расчистку" банковского сектора РФ от недобросовестных и слабых игроков. Всего за этот период ЦБ отозвал лицензии почти у 400 банков. При этом количество отзывов лицензий с годами снижается. Так, в 2016 году лицензий лишились 93 российских банка, в 2017 году — 47.