РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

ЦБ проглядел сложности крупных банков, считают в Fitch

02570
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ. Архивное фотоЗдание Центрального банка РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. "Расчистка" банковского сектора, проводимая Банком России, принесла как плюсы, так и минусы, она устранила проблему дополнительного, нелегального оттока капитала, но при этом проходила не с того конца, заявил РИА Новости старший директор аналитической группы по финансовым организациям и ведущий аналитик по российскому банковскому сектору в международном рейтинговом агентстве Fitch Александр Данилов.

Десятирублевая монета. Архивное фото
© Depositphotos / gregorylee
Глава ФАС раскритиковал российскую экономику

"Что касается "расчистки" сектора — есть много позитивных моментов, есть то, за что ЦБ можно покритиковать. Позитивный момент — что расчистка позволила убрать в значительной степени из сектора те банки, которые занимались всякой противоправной деятельностью, в частности, отмыванием денег, выводом нелегальным денег за рубеж. Таким образом, ЦБ решил одну из главных проблем не то чтобы для банковского сектора, а для страны в целом — нелегального оттока капитала из страны", — сообщил он.

По словам Данилова, с 2005 по 2012-2013 годы из России уходило примерно 25-30 миллиардов долларов ежегодно. "Это так называемые сомнительные операции банковского сектора. С того момента, как ЦБ занялся чисткой, эта цифра начала снижаться, и сейчас это меньше миллиарда долларов. Таким образом, эти доллары из страны не уходят, а остаются, и это повышают нашу устойчивость в целом финансовую, особенно на фоне внешних шоков. То есть, это огромное достижение", — считает эксперт.

"Что касается критики — решен этот вопрос был не без издержек, как мы знаем, и издержки эти большие. В частности, проблема в том, что когда ЦБ начал "чистку", они (представители регулятора — ред.) пошли снизу вверх, то есть, с мелких банков стали подниматься выше. И пока они это делали, они проглядели проблемы, которые копились у крупных игроков — "Открытие", Бинбанк, Промсвязьбанк, — которые терпели крушение в этом году, и ЦБ был вынужден их спасать", — полагает Данилов.

Логотип агентства Fitch Ratings. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
В Fitch назвали пять основных рисков для российского банковского сектора

"Если бы они начали сверху вниз, возможно, проблемы удалось бы избежать. За это можно покритиковать. С другой стороны, проблема не носит какого-то фундаментального характера, она управляемая, ЦБ ее сам решает", — добавил он.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в мае заявила, что Банк России завершил основную часть работы по очищению банковского сектора РФ, полностью она будет закончена в течение двух-трех лет. С момента прихода Набиуллиной на должность главы ЦБ в середине 2013 года регулятор начал активную "расчистку" банковского сектора РФ от недобросовестных и слабых игроков. Всего за этот период ЦБ отозвал лицензии почти у 400 банков. При этом количество отзывов лицензий с годами снижается. Так, в 2016 году лицензий лишились 93 российских банка, в 2017 году — 47.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена