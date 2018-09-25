"Аэрофлот" получил в эксплуатацию пятидесятый самолет Superjet 100

ШЕРЕМЕТЬЕВО, 25 сен — РИА Новости. "Аэрофлот" получил в эксплуатацию пятидесятый российский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Торжественная презентация юбилейного самолета с участием руководства "Аэрофлота" и Объединенной авиастроительной корпорации состоялась во вторник в "Шереметьево".

"Это событие знаменует собой успешный итог исполнения двух твердых контрактов на поставку 30-ти и 20-ти машин SSJ100", — говорится в сообщении "Аэрофлота".

"Аэрофлот" торжественно принимает в свой флот "юбилейный" — 50-й по счету Superjet 100. Ранее на Восточном экономическом форуме мы подписали в присутствии Владимира Владимировича Путина беспрецедентное соглашение о приобретении еще 100 отечественных машин данного типа. С учетом этого соглашения парк отечественных самолетов группы "Аэрофлот" будет доведен до 200 единиц, причем важной составляющей данного сегмента станет еще одна отечественная инновационная разработка — самолеты МС-21", — приводятся слова гендиректора авиакомпании Виталия Савельева.

Он поблагодарил за эффективное сотрудничество руководство и работников ОАК, занятых в проекте, отметив, что Аэрофлот совместно с Гражданскими самолетами Сухого участвовал в разработке абсолютно новой машины, "Аэрофлот ставил Superjet 100 на крыло, занимался его доводкой в ходе коммерческой эксплуатации".

"Сотрудничество АО "ГСС" с национальным перевозчиком и крупнейшей авиакомпанией России — это неоценимый опыт, особенно значимый на этапе ввода самолета в эксплуатацию. "Аэрофлот" оказал большое влияние на развитие проекта SSJ100. Продолжение совместной работы, а также увеличение парка авиакомпании за счет самолетов SSJ100 — это высокая оценка результатов нашей деятельности и знак того, что в своем развитии мы находимся на верном пути. Мы ценим наше сотрудничество по повышению надежности SSJ100. Со своей стороны ГСС работает над созданием новых складов запчастей и наполнением имеющихся складских мощностей с целью совершенствования послепродажного обслуживания SSJ100", — добавил президент ГСС Александр Рубцов.

Первый контракт на поставку 30-ти самолетов ведущему российскому перевозчику был подписан 7 декабря 2005 года. В июне 2011 года первый SSJ100 в составе самолетного парка "Аэрофлота" совершил дебютный полет, а в 2016 году перевозчик и ГСС объявили об исполнении данного контракта. 18 июля 2017 года был подписан второй контракт на поставку 20-ти самолетов SSJ100. 10 сентября 2018 года "Аэрофлот" подписал соглашение на поставку еще 100 самолетов SSJ100, которые должны поступить в парк авиакомпании до 2026 года.

Сейчас самолеты SSJ100 эксплуатируются на внутренних авиалиниях, выполняя рейсы в такие города как Белгород, Нижний Новгород, Оренбург, Пермь, Саратов, Сочи, Сыктывкар, Тюмень, Челябинск и по другим направлениям. Помимо этого, авиалайнеры обслуживают и международные линии, среди которых Дрезден, Вильнюс, Гётеборг, Бухарест, Загреб, Любляна, Рига, София, Тиват и другие.