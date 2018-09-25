Доходы бюджета Мордовии выросли по итогам восьми месяцев

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен — РИА Новости. Доходы бюджета Мордовии выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает министерство финансов республики.

"По итогам восьми месяцев текущего года поступления налоговых и неналоговых доходов в республиканский бюджет составили 15 миллиардов 491,6 миллиона рублей. Темп роста фактических поступлений к аналогичному периоду прошлого года составил 102,7%", — говорится в сообщении регионального минфина.

Отмечается рост налоговых доходов по налогу на имущество организаций на 27,4%, по упрощенной системе налогообложения на 9,7%, акциза на нефтепродукты на 6,6%, акциза на пиво — на 5,4%.

"В целом по итогам восьми месяцев индекс промышленного производства составил 111%, рост объемов отгруженной продукции – 109%, рост сельскохозяйственного производства – 104 %, ввод жилья – 116% (а по индивидуальному жилищному строительству – 132%), оборот розничной торговли – 105%, оборот общественного питания – 110%", — отмечается в сообщении.

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