Воронежская облдума выделила дополнительные средства на поддержку аграриев

ВОРОНЕЖ, 25 сен — РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы выделили дополнительные средства на поддержку сельхозпроизводителей, строительство объектов здравоохранения и ремонт учреждений культуры, сообщает заксобрание.

Изменения в закон Воронежской области "Об областном бюджете на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов" депутаты внесли накануне в ходе очередного заседания.

"Необходимость внесения изменений в главный финансовый документ региона связана с изменением безвозмездных поступлений, перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств. В результате внесенных изменений доходы областного бюджета в 2018 году увеличиваются на 555,3 миллиона рублей. Расходы бюджета увеличиваются на 255,3 миллиона рублей. Дефицит бюджета уменьшается на 300 миллионов рублей", – пояснил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета увеличиваются на 546,6 миллиона рублей, в том числе — за счет резервного фонда правительства РФ аграрии региона получат 139,2 миллиона рублей. Также фондом на возмещение воронежским сельхозпроизводителям (в основном — на проекты мясо-молочного направления) части процентной ставки по инвесткредитам направлено 837,1 миллиона рублей. При этом уменьшаются субсидии на возмещение части процентной ставки на сумму 481,9 миллиона рублей. На софинансирование субсидий резервного фонда правительства РФ из облбюджета направляется в общей сложности почти 170 миллионов рублей.

Кроме того, увеличиваются ассигнования за счет резервных средств областного бюджета региональному департаменту здравоохранения — на сумму 89,5 миллиона рублей. В том числе, на сумму почти 46,2 миллиона рублей, — на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. Также увеличено финансирование по строке "Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в сельских населенных пунктах" на общую сумму 22,4 миллиона рублей. За счет этих средств будет дополнительно построено 34 объекта в малых населенных пунктах области.

"Департаменту социальной защиты Воронежской области из резервных средств регионального бюджета направляется 64,4 миллиона рублей, в том числе 43,4 миллиона рублей — в связи с повышением заработной платы низкооплачиваемых категорий работников соцзащиты, и 21 миллион рублей – на финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций", – сказал Нетёсов.

Региональный департамент образования, науки и молодежной политики дополнительно получит более 140 миллионов рублей, в том числе 75 миллионов — для субсидий Воронежу на проведение ремонтных работ и приобретение оборудования для образовательных организаций, а также 43,3 миллиона рублей — на ремонт и оснащение оборудованием Бобровской средней школы №2. Департамент культуры региона дополнительно получит 28,4 миллиона рублей.

Увеличивается объем бюджетных ассигнований на строительство объектов областной собственности на 129,4 миллиона рублей. Так, на 71,7 миллиона рублей вырастет финансирование создания и развития инфраструктуры индустриальных парков, особо значимых инвестиционных проектов (включая особую экономическую зону "Центр").

Ассигнования из областной казны на предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств местных бюджетов, увеличены на 178,9 миллиона рублей. В том числе — на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения области объем субсидирования увеличен на 45,3 миллиона рублей. На создание дополнительных ясельных мест в детских садах региона дополнительно направят почти 46,5 миллиона рублей.

"Дополнительные средства направлены на решение самого широкого спектра вопросов, как социальных, так и экономических. Субсидирование крупных проектов в сельском хозяйстве, модернизация системы здравоохранения, актуализация различных мер соцподдержки, создание инфраструктуры для развития индустриальных парков – все это нашло отражение в очередных корректировках бюджета региона и, несомненно, будет способствовать повышению качества жизни воронежцев и развитию экономического потенциала области", – пояснил Нетёсов.