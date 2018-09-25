МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом заявил, что Пекин продолжит осуществлять экономическое сотрудничество с Тегераном, несмотря на давление США.

"Китай продолжит нормальные экономические взаимоотношения с Ираном", — приводит сайт министерства иностранных дел Ирана слова китайского министра, который подчеркнул, что, несмотря на давление США, Пекин привержен сохранению ядерной сделки.

Встреча министров состоялась в Нью-Йорке на полях 73-ей сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против этого шага. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефтепродуктов, вступят в силу 5 ноября. ЕС не признает повторное введение санкций США и не разрешает европейским компаниям их выполнять, однако компании в ЕС все равно де-факто сворачивают бизнес с Ираном, опасаясь американских вторичных санкций.