ЦБ прокомментировал обсуждаемые США новые санкции против финансов России

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Обсуждаемые США санкции против финансовой системы России кардинально не изменят ее экономику, а ЦБ РФ готов к широкому спектру сценариев, заявил на круглом столе "Таргетирование инфляции в России: первые оценки" заместитель директора департамента ДКП Банка России Андрей Липин.

Группа сенаторов США летом внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. В списке финансовых институтов, в отношении которых предлагается ввести ограничения, значились Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ и Банк Москвы, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк.

"Мы не видим каких-то серьезных изменений, которые кардинально могут изменить картину (экономики РФ в случае принятия новых санкций — ред.)", — сказал Липин.

По его словам, речь идёт о запрете на новые выпуски ОФЗ и о других сценариях, обсуждаемых в США.

"Какие-то более серьёзные санкции — здесь мы будем смотреть, как они будут реализованы. Сейчас можно много разного предполагать, что может произойти. Но Центральный банк очень много рисковых сценариев считает, поэтому мы готовы к достаточно широкому кругу последствий", — заключил Липин.