МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Группа "Аэрофлот" в январе-августе увеличила перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,8%, до 36,8 миллиона человек, сообщила компания.

"За восемь месяцев 2018 года группа "Аэрофлот" перевезла 36,8 миллиона пассажиров, что на 9,8% превышает результат аналогичного периода прошлого года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 23,5 миллиона пассажиров, что на 7,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

Пассажирооборот группы за указанный период увеличился на 8,8%, пассажирооборот компании — на 6%. Процент занятости пассажирских кресел по группе "Аэрофлот" снизился на 0,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 83,3%, по компании показатель снизился на 1,5 процентного пункта, до 81,1%.

В августе группа перевезла почти 6 миллионов пассажиров, что на 14% превышает результат прошлого года. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией "Аэрофлот" составило 3,6 миллиона человек, увеличившись на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Процент занятости пассажирских кресел по группе за месяц вырос на 1,3 процентного пункта, до 91,3%, по компании процент занятости вырос также на 1,3 процентного пункта и составил 89,4%.

На внутренних авиалиниях количество перевезенных пассажиров группы в августе 2018 года увеличилось на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот — на 15,8%. Предельный пассажирооборот группы увеличился на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество пассажиров компании на внутренних авиалиниях увеличилось на 14,4%, пассажирооборот — на 12,5%, предельный пассажирооборот — на 8,7%.

На международных авиалиниях в августе 2018 года количество перевезенных пассажиров группы увеличилось на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот увеличился на 8,9%. Рост провозных мощностей за указанный период составил 8,5%. Количество перевезенных пассажиров авиакомпании "Аэрофлот" на международных авиалиниях увеличилось на 9,2%, пассажирооборот увеличился на 7,7%, предельный пассажирооборот — на 7,3%.