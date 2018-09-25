Барнаульский промышленный химкластер получит субсидии на новый проект

БАРНАУЛ, 25 сен — РИА Новости. Инвестиционный проект Барнаульского промышленного химического кластера прошел конкурсный отбор Министерства промышленности и торговли России. Два входящих в кластер завода получат субсидии, которые покроют до 50% затрат на его реализацию, говорится в сообщении Управления Алтайского края по промышленности и энергетике.

Проект "Освоение производства новых видов фрикционных, уплотнительных и прокладочных материалов" предполагает, что Барнаульский завод АТИ и компания "Реммонтажсервис", входящие в химкластер, продолжат развивать производство безасбестовых тормозных накладок и колодок дискового тормоза для автомобильного и железнодорожного транспорта. Также участники Барнаульского промышленного химического кластера наладят производство уплотнительных и прокладочных материалов на основе синтетических волокон и терморасширенного графита. При этом они намерены использовать инновационные технологии, подчеркивают в ведомстве.

Барнаульский завод АТИ модернизирует производство с 2016 года. Предприятие намерено вывести на российский рынок экологически безопасные фрикционные изделия и заместить на нем импортную продукцию, доля которой оценивается в 70-80%. Проект рассчитан до 2026 года. Инвестиции составляют более 300 миллионов рублей, в том числе около 102 миллионов рублей из федерального бюджета.

В управлении ожидают, что реализация проекта кластера позволит создать 103 новых рабочих места, еще 130 перевести в разряд высокопроизводительных. Объем дополнительных налоговых отчислений составит 116 миллионов рублей.

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