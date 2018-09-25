В ФАС предложили упразднить закон о госкорпорациях

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Закон о государственных корпорациях дает им совершенно неконкурентные права и возможности, его нужно упразднять, считает глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

"Ведь закон о госкорпорациях дает им совершенно неконкурентные права и возможности. Его, мне кажется, надо реформировать… Я думаю, путем упразднения", — сказал он в интервью газете "Коммерсант", уточнив, что пока антимонопольная служба не предпринимает никаких шагов на этот счет.

"Пока нет. Мы об этом говорили в момент принятия. И я думаю, что снова пришла пора это обсудить", — сказал он.

Артемьев также объяснил, что госкорпорации в России не связаны со средним и малым бизнесом и занимаются выпуском всей необходимой для себя продукции самостоятельно, не используя никаких подрядчиков.

"У нас эта огромная компания все делает сама: и убирает, и унитазы производит, выпускает каждую гайку, держит свои рестораны… Это разрушительный подход, абсолютное безумие. Правильно — большое дерево с огромным количеством подлеска. Так устроена природа. Молодые компании должны подпитывать гигантский ствол огромной корпорации. У нас это — столб, стоящий в пустыне. А если он стоит в пустыне, то закачается при первом же ветре. Башни имеют привычку падать", — сказал Артемьев.