МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Москва полностью отказалась от услуг частных эвакуаторов 25 сентября, это позволит создать дополнительные рабочие места, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

Согласно данным, в конце прошлого года столичные власти приняли решение отказаться от услуг частных компаний по эвакуации автомобилей, так как в адрес подрядчиков поступало большое количество нареканий от горожан. Весной этого года был заключен контракт на поставку 98 эвакуаторов в собственность, чтобы полностью заменить услуги подрядчиков.

"С 25 сентября город полностью откажется от услуг частных эвакуаторов. Работать на дорогах будут только собственные эвакуаторы ГКУ "АМПП", — говорится в сообщении.

Кроме того, генеральный директор ГКУ "АМПП" Александр Гривняк отметил, что благодаря приобретению техники в собственность и отказу от частных эвакуаторов появятся дополнительные рабочие места.

"У нас действуют строгие регламенты и инструкции, которым обязаны следовать все сотрудники. Главное для нас – это высокая дисциплина и соблюдение техники безопасности. Водители должны быть уверены, что при эвакуации их машина будет в полной сохранности", – цитирует ГКУ "АМПП" Гривняка.