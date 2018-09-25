Цены на нефть продолжают расти на решениях ОПЕК+

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Мировые цены на нефть во вторник после значительного роста днем ранее продолжают демонстрировать положительную динамику на решениях ОПЕК+ относительно уровня добычи сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.34 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,2%, до 80,69 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,12%, до 72,17 доллара за баррель.

Во вторник инвесторы продолжают отыгрывать итоги заседания министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+, которое состоялось в воскресенье в Алжире. Комитет договорился продолжить стремиться к 100%-ному уровню выполнения условий венского соглашения и при этом отметил, что конкретные цифры не столь важны, главное — сохранить достигнутый баланс рынка. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания заявил, что ОПЕК+ ожидает излишек предложения на мировом рынке нефти в 2019 году и допускает возможность возврата к сокращению ее добычи. На этом фоне нефть марки Brent подорожала в понедельник более чем на 3%.

"Цены на нефть продолжают свой впечатляющий рост, последней динамике оказали поддержку новости от ОПЕК со встречи в выходные, где организация договорилась не осуществлять немедленный рост добычи, и сообщения прошлой недели о том, что Саудовская Аравия сейчас считает приемлемой цену на нефть Brent в 80 долларов", — приводит агентство Франс Пресс мнение главы отдела торговли по Азиатско-Тихоокеанскому региону OANDA Стивена Иннеса (Stephen Innes).

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — примерно на 200 тысяч.