Shell считает перспективной розничную торговлю топливом в России

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сен — РИА Новости. Несмотря на снижение маржинальности розничных продаж нефтепродуктов в России в этом году Shell верит в дальнейшее улучшение ситуации и намерена удвоить сеть своих АЗС в стране до 600 в ближайшие пять-шесть лет, сказал журналистам председатель концерна в России Седерик Кремерс в кулуарах на конференции "Нефть и газ Сахалина-2018".

"Топливная розница для нас — один из основных видов деятельности в России. В ноябре мы надеемся открыть трехсотую АЗС в России, в Санкт-Петербурге, что символично, так как там была открыта наша первая станция в стране. Если смотреть в перспективе 5-6 лет, мы планируем увеличить количество АЗС Shell в России с 300 до 600", — сказал он.

По словам Кремерса, маржинальность розничных продаж топлива последний год находилась под давлением. "Но мы не инвестируем в новые станции исходя из конъюнктуры одного года. В долгосрочной перспективе в России ситуация для нас очень привлекательна, и мы ждем, что маржинальность этого сегмента в будущем значительно улучшится", — отметил он.

На сегодняшний день в различных регионах Российской Федерации под брендом Shell работает более 270 АЗС.

Отрицательная маржинальность розницы наблюдалась в России в мае из-за дисбаланса оптовых и розничных цен. В июне представители независимых АЗС на круглом столе в Торгово-промышленной плате РФ заявили, что из-за роста оптовых цен на бензин вкупе с заморозкой цен в рознице их бизнес балансирует на грани разорения и скоро в России начнется массовое закрытие независимых АЗС. Однако после предпринятых правительством действий оптовые цены снизились и ситуация стабилизировалась.