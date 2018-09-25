Возобновление торговых переговоров полностью зависит от США, заявили в КНР

ПЕКИН, 25 сен — РИА Новости. Возобновление торговых переговоров с США полностью зависит от американской стороны, но их нельзя проводить "с ножом у горла", заявил во вторник заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь.

"Когда Китай и США смогут возобновить торговые переговоры на высоком уровне, полностью зависит от американской стороны. Мы считаем, торговые противоречия должны решаться посредством переговоров. Но для того, чтобы переговоры были эффективными, нужно чтобы было равенство и взаимное уважение. Сейчас США ввели такие огромные ограничительные торговые меры. Это так как приставить нож к горлу другому, как же в таких условиях вести переговоры?", — сказал Ван Шоувэнь на брифинге.

Он подчеркнул, что в таких условиях это неравные переговоры. Он добавил, что при ведении переговоров также нужна искренность сторон.

Ван Шоувэнь также напомнил, что Китай и США провели уже четыре раунда торговых консультаций на высоком уровне. По словам замминистра, нельзя говорить, что эти переговоры были бесполезными.

"В ходе проведения было достигнуто немало консенсусов. Стороны даже опубликовали совместное заявление, но американская сторона отступилась от них, применила ограничительные меры в торговле. Поэтому не невозможно проводить такие переговоры", — отметил Ван Шоувэнь.

Он еще раз подчеркнул, что только при равном отношении друг другу можно проводить переговоры.

В понедельник вступили в силу пошлины в размере 10% на товары из Китая на 200 миллиардов долларов, о которых президент США Дональд Трамп объявил неделю назад. С 1 января тарифы вырастут до 25%. Трамп не исключил и третьего этапа пошлин — на товары стоимостью около 267 миллиардов долларов, если Китай продолжит предпринимать ответные меры. Китайская сторона в свою очередь заявила, что примет синхронные меры и введет пошлины размером 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

В августе США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов. Сразу после этого китайская сторона ввела аналогичные меры. Недовольство США вызывает торговый дисбаланс между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.