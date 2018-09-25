Путин поприветствовал участников конференции "Нефть и газ Сахалина"

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XXII Международной конференции "Нефть и газ Сахалина", отметив ключевую роль предприятия "Сахалиннефть" в промышленной добыче нефти, сообщает пресс-служба Кремля во вторник.

"Приветствую вас по случаю открытия XXII Международной конференции "Нефть и газ Сахалина". Нынешняя встреча проходит в год 90-летия основания предприятия "Сахалиннефть", положившего начало промышленной добыче нефти в этом регионе", — говорится в приветствии.

По словам главы российского государства, Сахалинская область по праву считается одним из ключевых нефтегазоносных районов России, здесь осваиваются перспективные месторождения углеводородов, в том числе шельфовые, создается современная инфраструктура для их добычи и транспортировки, успешно развивается международное сотрудничество.

Президент отметил важность традиционных конференций, на которых обсуждаются вопросы, связанные с эффективной реализацией крупных нефтегазовых проектов на Сахалине и Дальнем Востоке. Конференции ежегодно собирают руководителей энергетических и транспортных компаний, ведущих ученых и экспертов из разных государств, служат авторитетной и востребованной площадкой для заинтересованного профессионального общения.

"Уверен, что на форуме вы сможете обменяться практическим опытом, наметить планы на будущее, предложить новые подходы к решению насущных отраслевых проблем", — добавил Путин.