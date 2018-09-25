В Минэнерго рассказали, сколько тонн СПГ Россия может производить за год

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сен — РИА Новости. Россия может производить 83 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год при реализации всех запланированных проектов, заявил директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александр Гладков на конференции "Нефть и газ Сахалина-2018".

"В случае реализации всех СПГ-проектов Россия будет иметь около 83 миллиона тонн СПГ-мощностей… Потенциал производства СПГ в РФ позволит нарастить долю России на СПГ-рынке с 4,5% до 15-20% к 2035 году", — сказал Гладков.

Он напомнил, что в России уже работают заводы "Сахалин-2" и "Ямал СПГ", запланированы к реализации заводы Портовая, Высоцк СПГ, Балтийский СПГ, Печора СПГ, Дальневосточный СПГ, Арктик СПГ, Штокман СПГ.

Согласно прогнозу Минэнерго, до 2035 года в мире появится потребность в дополнительных объемах СПГ, и дефицит может составить 200 миллионов тонн, которые могут занять российские компании. "Спрос на газ к 2035 году вырастет на 1,2 триллиона кубических метров в год или на 32%. Торговля газом будет расти опережающими темпами (49% роста к 2035 году) в первую очередь благодаря СПГ", — говорится в презентации к докладу Гладкова.

При этом генеральный директор департамента природных ресурсов и топлива агентства природных ресурсов и энергетики министерства экономики, торговли и промышленности Японии Рио Минами сообщил, что Япония ожидает серьезного роста поставок СПГ из России в Азию. "Для Японии определяющим является конкурентность цен и надежность поставок. Я считаю, что российские проекты являются великолепным кандидатом для поставок на азиатский рынок, включая Японию. Таким образом, я ожидаю серьезного развития российских проектов в области СПГ", — сказал он.

По словам Минами, основной задачей Японии является диверсификация поставок энергоресурсов в страну. Например, в 2017 году более 60% нефти в Японию было импортировано из ближневосточных стран, в основном из Саудовской Аравии. При этом поставки СПГ в страну более диверсифицированы, при этом самым крупным поставщиком является Австралия. Япония является мировым лидером по импорту СПГ, занимая 1/3 всех закупок сжиженного газа в мире. Второе место по импорту СПГ занимает Китай, третье — Южная Корея.