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Экономика

Берет свое: почему растет рубль и как долго это продлится

(обновлено: 08:07 25.09.2018)
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© Depositphotos / valphotoРоссийские рубли и доллары СШАРоссийские рубли и доллары США
© Depositphotos / valphoto

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. Курс доллара впервые с начала августа опустился ниже 66 рублей. Российская валюта укрепляется с середины сентября и уже отыграла более половины летней волны падения (предыдущая была в апреле). Поддержку оказывают период налоговых выплат и растущие цены на нефть: Brent пробила отметку в 80 долларов за баррель. Сохранится ли эта тенденция и до каких значений может дойти рубль, если нефть продолжит дорожать, — в материале РИА Новости.

Причины роста

Банкноты номиналом 1 доллар США. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Доллар опустился до 66 рублей впервые с 9 августа
Экспортеры сейчас продают много иностранной валюты, чтобы выручить рубли на уплату налогов. Кроме того, 14 сентября ЦБ поднял ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до семи с половиной процентов годовых. Это первое повышение почти за четыре года.

Один из важных факторов укрепления рубля — продление моратория на покупку валюты в рамках бюджетного правила.

"Фактически это снимает спрос на 250-300 миллионов долларов ежедневно", — поясняет Андрей Кочетков, ведущий аналитик компании "Открытие Брокер".

После того как Минфин прекратил покупать валюту на внутреннем рынке, рубль при растущих ценах на нефть и более высокой ставке принялся отыгрывать позиции.

"На этой неделе рубль еще может укрепиться — до 65,50 за доллар", — прогнозирует Александр Егоров, валютный стратег TeleTrade.

Впрочем, как подчеркивают эксперты, все это краткосрочная поддержка, за исключением разве что нефтяных цен, получивших очередной мощный импульс после встречи ОПЕК+, главный итог которой — отказ от увеличения квот на добычу.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкВ здании ОПЕК в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В здании ОПЕК в Вене

Почему нефть идет вверх

Сейчас на глобальном рынке сложились все условия для роста нефтяных котировок: в ряде стран наблюдается падение производства, а кроме того, сокращаются закупки нефти в Иране из-за американских санкций.

Нефтяной станок-качалка
© AP Photo / Hasan Jamali
Рост цен на нефть ускорился на результатах встречи ОПЕК+

"Члены соглашения ОПЕК+ немного увеличили добычу, но этого явно не хватает, чтобы на рынке наблюдалось перенасыщение", — указывает Кочетков.

В минувшие выходные состоялась встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, и ее результатами рынок доволен — на отказ от повышения квот котировки ответили двухпроцентным ростом.

"Участники ОПЕК+ отвергли требования Вашингтона резко увеличить производство. К тому же в самих США добыча не меняется уже три месяца подряд. Это связано с узостью нефтетранспортной инфраструктуры, а также с проблемами самой технологии сланцевой добычи", — комментирует аналитик.

© AP Photo / Vahid SalemiИранский нефтяник
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский нефтяник

Уровень 80 пройден, следующий — 100?

Вместе с тем над рынком висит реальная угроза дефицита предложения, если США перекроют поставки из Ирана. Как пишет Bloomberg, крупные нефтетрейдеры уже предсказывают котировки выше 100 долларов за баррель на фоне антииранских санкций.

О возможности такого сценария предупредил, в частности, соучредитель Mercuria Energy Group Дэниел Джегги и соруководитель Trafigura Group Бен Локок.

"На рынке нет предложения, способного компенсировать потенциальное исчезновение в четвертом квартале двух миллионов баррелей нефти в день", — сказал он, выступая на конференции APPEC (S&P Global Platts Asia Pacific Petroleum Conference) в Сингапуре.

Это означает, что нефтяные цены могут дойти до 100 долларов за баррель уже к концу этого года.

Как подчеркивает Анна Кокорева, замдиректора аналитического департамента "Альпари", если котировки закрепятся выше психологически важной отметки в 80 долларов за баррель, у Brent есть все шансы добраться и до сотни. Уровень в 85 долларов возможен к началу последнего месяца осени: ограничения на покупку иранской нефти вступают в силу 4 ноября. 

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкДобыча нефти
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти

Что дальше 

Хотя нефть готова дойти до многолетних максимумов, для рубля сейчас на первом месте санкционная риторика: поводов для ослабления российской валюты осенью еще будет достаточно. В частности, по-прежнему сохраняется угроза введения санкций против российского госдолга.

"При нефти около сотни за баррель курс способен дойти и до 63 рублей к доллару, но если грядущие ноябрьские санкции окажутся слишком жесткими, более реальны значения в 67 рублей и выше", — отмечает Егоров из TeleTrade.

Прогноз "Церих кэпитал менеджмент" более консервативен: до конца года — 65,5-72 рубля за доллар. При столь дорогой нефти монетарные власти, скорее всего, не допустят излишнего укрепления российской валюты — это вредит экспортерам, поясняет Андрей Верников, замдиректора по инвестиционному анализу.

В компании "Открытие Брокер" пока не меняют прогноз укрепления национальной валюты до 64-65 рублей за доллар, отмечая, что при достаточно мягких американских санкциях не исключен и уровень в районе 61-62. "Дальнейшее укрепление под вопросом, так как есть вероятность возвращения Минфина с покупками валюты", — указывает Кочетков.

В "Альпари" полагают, что при позитивном сценарии курс доллара и евро дойдет до минимумов июля этого года. 

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