ВСМ в Чечню не вошла в магистральный план развития инфраструктуры

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) в Грозный, предложенная главой Чечни Рамзаном Кадыровым, не вошла в текущий вариант магистрального плана развития инфраструктуры, рассказал журналистам замминистра транспорта РФ Алан Лушников.

Газета "Коммерсант" сообщала, что глава Чечни Рамзан Кадыров написал президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой включить в программу пространственного развития до 2025 года Транскавказскую ВСМ от Краснодара до Грозного. Стоимость проекта может превысить 1 триллион рублей. Путин, по данным издания, поручил главам МЭР и Минтранса рассмотреть возможность включения проекта в программу и доложить об этом. Лушников летом сообщал, что Минтранс планирует обсудить на совещании идею строительства ВСМ в Грозный и возможности включения проекта в магистральный план развития инфраструктуры.

"ВСМ Грозный в магистральном плане — нет. Но это не финальная версия", — сообщил Лушников.

Замминистра говорил ранее, что Минтранс РФ в целом поддерживает создание ВСМ в России и видит серьёзный мультипликативный эффект от строительства в перспективе таких дорог в Грозный.