В Минтрансе рассказали, в какие проекты хотели вложить сверхдоходы компаний

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Минтранс РФ предлагал для инвестирования сверхдоходов компаний из списка помощника президента РФ Андрея Белоусова в высокосортную железную дорогу (ВСМ) Москва-Казань и переход на Сахалин, рассказал журналистам замминистра транспорта Алан Лушников.

Белоусов в июле предложил изъять дополнительные доходы от ослабления рубля у металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на 500 миллиардов рублей в год. По итогам встречи с бизнесом в августе Белоусов сообщил о договоренности совместно решить, как без ущерба для текущей деятельности компаний стимулировать их инвестиции в инвестпроекты, соответствующие приоритетам майского указа президента.

"Было представлено два проекта: ВСМ Москва-Казань и мост на Сахалин. Когда обсуждали проекты для бизнеса, эти проекты были Минтрансом представлены. Эта работа не закончена, ей занимается Минфин. Он агрегирует предложения от всех ведомств", — рассказал Лушников.

Ранее первый замгендиректора РЖД Александр Мишарин сообщал журналистам, что РЖД считают возможным вложить сверхдоходы компаний из списка Белоусова в ВСМ и переход на Сахалин.

Стоимость строительства всей трассы Москва-Казань составляет около 1,7 триллиона рублей, из которых капитальный грант государства должен составить 700 миллиардов рублей, 200 миллиардов рублей готовы инвестировать РЖД, остальное — частный бизнес и банки. Стоимость создания пилотного участка ВСМ Москва-Казань — Москва-Гороховец (Владимирская область) — оценивается в 621,5 миллиарда рублей. Из них 200 миллиардов рублей должен составить капитальный грант федерального бюджета, 200 миллиардов — РЖД и плюс частные инвестиции.

Говоря о том, какую сумму предлагалось вложить компаниям из списка Белоусова в два проекта, представленные Минтрансом, чиновник ответил: "Та часть, которой нет в модели". При этом, отметил он, по переходу на Сахалин нет решения о государственной поддержке, которую РЖД закладывали в модели проекта в размере 250 миллиардов рублей из общей стоимости 637 миллиардов рублей. Без господдержки, считает Лушников, проект носит "предварительный характер".