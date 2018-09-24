В Минтрансе рассказали, в какие проекты хотели вложить сверхдоходы компаний

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Минтранс РФ предлагал для инвестирования сверхдоходов компаний из списка помощника президента РФ Андрея Белоусова в высокосортную железную дорогу (ВСМ) Москва-Казань и переход на Сахалин, рассказал журналистам замминистра транспорта Алан Лушников.
"Было представлено два проекта: ВСМ Москва-Казань и мост на Сахалин. Когда обсуждали проекты для бизнеса, эти проекты были Минтрансом представлены. Эта работа не закончена, ей занимается Минфин. Он агрегирует предложения от всех ведомств", — рассказал Лушников.
Ранее первый замгендиректора РЖД Александр Мишарин сообщал журналистам, что РЖД считают возможным вложить сверхдоходы компаний из списка Белоусова в ВСМ и переход на Сахалин.
Говоря о том, какую сумму предлагалось вложить компаниям из списка Белоусова в два проекта, представленные Минтрансом, чиновник ответил: "Та часть, которой нет в модели". При этом, отметил он, по переходу на Сахалин нет решения о государственной поддержке, которую РЖД закладывали в модели проекта в размере 250 миллиардов рублей из общей стоимости 637 миллиардов рублей. Без господдержки, считает Лушников, проект носит "предварительный характер".