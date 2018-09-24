Минтранс рассказал о ж/д проектах в рамках плана развития инфраструктуры

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Магистральный план развития инфраструктуры до 2024 года, который пока не утвержден, включает железнодорожные проекты на сумму более 6 триллионов рублей, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Алан Лушников.

Президент РФ Владимир Путин в майском указе поручил кабмину подготовить комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и утвердить его до 1 октября 2018 года. Он должен обеспечить в 2024 году развитие транспортных коридоров "Запад — Восток" и "Север — Юг" для перевозки грузов, повышение уровня экономической связанности территории РФ через расширение и модернизацию железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры.

"Магистральный план не утверждён. Он сопряжён с ДПР (долгосрочная программа развития — ред.) РЖД, поэтому все, что в ДПР, стало частью магистрального плана. Сейчас в магистральном плане заложено строительство железной дороги ВСМ от Москвы до Гороховца. Московский узел: остались только два центральных диаметра, первый и второй этап. Подходы к АЧБ, БАМ-Транссиб, Междуреченск-Тайшет, Северо-Запад", — рассказал Лушников.

Он напомнил, что идёт обсуждение проекта магистрального плана. "Его проект внесён МЭР в правительство", — пояснил замглавы Минтранса. ВСМ Москва-Владимир (Гороховец, Владимирская область) должна стать пилотным участком первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань. Стоимость строительства всей трассы составляет около 1,7 триллиона рублей, из которых капитальный грант государства должен составить 700 миллиардов рублей, 200 миллиардов рублей готовы инвестировать РЖД, остальное — частный бизнес и банки.

Стоимость создания пилотного участка — Москва-Гороховец — оценивается в сумму около 621,5 миллиарда рублей. "Там 200 миллиардов капитальный грант федерального бюджета, 200 миллиардов — РЖД, остальное — частные деньги", — рассказали в Минтрансе. Дополнительно к этой сумме, добавили в министерстве, надо будет инвестировать 148 миллиардов рублей в депо и строительство дополнительных главных путей. "Сейчас все параметры обсуждаются", — сказали в Минтрансе.

Предполагается, что строительство ВСМ в полноценном масштабе начнется в 2019 году, а подготовительные работы — уже в этом году. "Собственно строительство в полноценном смысле, это скорее 2019 год, но подготовка территории — это тоже этап строительства", — заметил замминистра. Завершить строительство участка до Гороховца планируется в 2024 году.