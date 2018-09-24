Эксперт назвал возможный срок введения новых пошлин США на импорт из Китая

БРЮССЕЛЬ, 24 сен – РИА Новости, Мария Князева. Ранее объявленные дополнительные таможенные пошлины США, предполагавшиеся в отношении импорта китайских товаров на сумму 267 миллиардов долларов, могут быть введены во втором квартале следующего года, считает экономист ING Тимме Шпакман (Timme Spakman).

"Мы ожидаем, что тарифы на оставшиеся 267 миллиардов долларов импорта США из Китая будут введены во втором квартале 2019 года", — сказал эксперт РИА Новости.

Пошлины в размере 10% на товары из Китая на 200 миллиардов долларов, о которых президент США Дональд Трамп объявил неделю назад, вступили в силу в понедельник. С 1 января тарифы вырастут до 25%. Трамп не исключил и третьего этапа пошлин — на товары стоимостью около 267 миллиардов долларов, если Китай продолжит предпринимать ответные меры. Китайская сторона в свою очередь заявила, что примет синхронные меры и введет пошлины размером 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.

Эксперт объясняет, что поскольку увеличение пошлин на импорт товаров объемом 200 миллиардов долларов до 25% с 10% возможно в январе, то не исключено, что США подождут с новыми тарифами на импорт в объеме 267 миллиардов долларов до повышения этих пошлин.

Затем власти США могут сначала опубликовать список товаров, включённых в эти 267 миллиардов долларов импорта, для консультаций с рынком. Если период консультаций будет идти аналогично предыдущим случаям, то США понадобиться три месяца до введения нового раунда пошлин, отмечает эксперт. При этом экономист не исключил, что Китай ответит на эти меры.

Если все двусторонние торговые потоки будут охвачены доппошлинами, то обе страны могут пойти на новое повышение тарифов на товары, которых пошлины уже коснулись. Торговая война США, включая новый набор недавних пошлин в отношении Китая, непосредственно затрагивает порядка 2,5% глобальной торговли, подсчитал эксперт ING. Этот показатель может увеличиться до 3,5-4%, если будут введены новые тарифы в отношении Китая. "Это может снизить перспективы роста", — ответил он на вопрос относительно воздействия тарифов США на перспективы роста глобальной экономики.