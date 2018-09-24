ЦБ обнаружил вывод активов из банка "Воронеж" на 1,5 миллиарда рублей

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Банк России обнаружил вывод активов из банка "Воронеж" путем замены высоколиквидных активов на неликвидные ценные бумаги на 1,5 миллиарда рублей, сообщает регулятор.
"Временная администрация по управлению АО "Банк Воронеж"… в ходе проведения обследования его финансового состояния выявила совершенные должностными лицами банка операции, направленные на вывод активов путем замены высоколиквидных активов на неликвидные ценные бумаги, эмитентом которых является нерезидент, и ссудную задолженность юридического лица, имеющего сомнительную платежеспособность, с причинением банку ущерба на сумму более 1,5 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.
Временная администрация оценивает активы банка в 1,4 миллиарда рублей, а обязательства — в 5,1 миллиарда рублей. Таким образом, "дыра" в капитале банка составляет 3,7 миллиарда рублей.
По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 июня занимал 211-е место в банковской системе РФ.