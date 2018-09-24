ЦБ обнаружил вывод активов из банка "Воронеж" на 1,5 миллиарда рублей

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Банк России обнаружил вывод активов из банка "Воронеж" путем замены высоколиквидных активов на неликвидные ценные бумаги на 1,5 миллиарда рублей, сообщает регулятор.

Банк России отозвал лицензию у банка с 15 июня. По данным ЦБ, в результате проведения банком "схемных" операций по замещению активов с целью сокрытия своего реального финансового положения и формального соблюдения пруденциальных норм деятельности на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного характера. Кроме того, были установлены признаки проведения "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в ЦБ.

"Временная администрация по управлению АО "Банк Воронеж"… в ходе проведения обследования его финансового состояния выявила совершенные должностными лицами банка операции, направленные на вывод активов путем замены высоколиквидных активов на неликвидные ценные бумаги, эмитентом которых является нерезидент, и ссудную задолженность юридического лица, имеющего сомнительную платежеспособность, с причинением банку ущерба на сумму более 1,5 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Временная администрация оценивает активы банка в 1,4 миллиарда рублей, а обязательства — в 5,1 миллиарда рублей. Таким образом, "дыра" в капитале банка составляет 3,7 миллиарда рублей.

Арбитражный суд Воронежской области 30 августа признал кредитную организацию банкротом. Банк России направил информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшим руководством компании, в Генпрокуратуру, МВД и СКР для рассмотрения и принятия процессуальных решений.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 июня занимал 211-е место в банковской системе РФ.